25 set 2022 17:06

“NON SI PUÒ VOTARE IN QUESTE CONDIZIONI” - LA PRESIDENTE CACCIA FOTOGRAFI E REPORTER DAL SEGGIO DOVE AVREBBE VOTATO LA MELONI - LE AULE DELLA SCUOLA VITTORIO BACHELET SONO TROPPO PICCOLE PER ACCOGLIERE I FOTOGRAFI CHE VOLEVANO IMMORTALARE LA MELONI MENTRE INSERIVA LA SCHEDA NELL’URNA – GIORGIA PERÒ NON RINUNCIA ALLA FOTO OPPORTUNITY E RITARDA IL VOTO A RIDOSSO DELLA CHIUSURA DEI SEGGI PER EVITARE CHE L’AFFOLLAMENTO INTRALCI IL VOTO - VIDEO