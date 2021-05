DACCI OGGI IL NOSTRO SCAZZO QUOTIDIANO - LETTA SALTA AL COLLO (TANTO PER CAMBIARE) DI SALVINI: “SE NON VUOLE LE RIFORME DI GIUSTIZIA E FISCO ESCA DAL GOVERNO”. E SULLE RIAPERTURE RIFILA UN’ALTRA STOCCATA AL "CAPITONE": “SI RIAPRE IN SICUREZZA. FOSSE STATO PER ALTRI AVREMMO SBRACATO”. ANCHE IL MINISTRO DELLA SALUTE SPERANZA RIBATTE ALLA LEGA: “DOBBIAMO ESSERE ATTENTI, PER NON TORNARE INDIETRO”. E GIUSEPPE CONTE SULL'ALLEANZA CON IL PD ALLE AMMINISTRATIVE..