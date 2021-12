“NON SO SE QUESTA MAGGIORANZA ANDREBBE AVANTI DOPO DRAGHI” - ENRICO LETTA AD ATREJU PARLA (ANCHE) DI QUIRINALE E TENDE LA MANO ALLA PADRONA DI CASA, GIORGIA MELONI: “È UN VANTAGGIO PER TUTTI AVERE UN PRESIDENTE FIGLIO DI UNA LARGA CONDIVISIONE” - "LA CANDIDATURA DI BERLUSCONI LA VEDO MOLTO IN SALITA: QUESTA COSA STA BLOCCANDO TANTE COSE” - “SONO SEMPRE STATO PER IL MAGGIORITARIO E NON CAMBIO IDEA”

Letta, Meloni punta al governo senza accordi spuri

(ANSA) - "Il gioco di Meloni è quello di avere una destra agganciata all'Europa che va al governo in quanto tale non con accordi spuri, che chiede i voti in quanto destra con i suoi valori. Voglio fare la stessa cosa dall'altra parte". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju. "Io vado al governo se vinco le elezioni, non ho l'idea di andare al governo sempre".

Letta, abbiamo un anno per cambiare regolamenti parlamentari

(ANSA) - "Se non si votasse il più presto possibile ma a scadenza naturale, perchè non usiamo l'anno per fare cose fondamentali come cambiare i regolamenti parlamentari: penso al fatto che il gruppo Misto sia un protagonista assoluto, e considero una democrazia che non funziona che in tre anni tre governi e tre maggioranze diverse".

Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju. "Nel Parlamento europeo nei non iscritti non tocchi palli. In Italia ci sono vantaggi ad andare nel Misto. Bisogna inserire dei disincentivi a cambiare gruppo: se sei eletto da un gruppo a un incarico se cambi gruppo non ti porti dietro l'incarico.

Letta a FdI, in Ue è fondamentale la chiarezza sul passato

(ANSA) - "La chiarezza sui legami del passato e i giudizi sul passato in Europa è molto importante". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju. "A noi nessuno ci pone questo problema perchè è risolto alla radice. Ma dico a FdI che affrontare questo passaggio è importante per voi, ma è interesse di tutti". (ANSA).

Letta, sempre stato per maggioritario e non cambio idea

(ANSA) - "Personalmente sono sempre stato per il maggioritario e non ho motivi per cambiare idea". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju.

Quirinale: Letta, se ne parla dal primo gennaio

(ANSA) - "Di Quirinale se ne parla dal primo gennaio, abbiamo tutto il tempo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju.

Quirinale: Letta,Presidente condiviso vantaggio di tutti

(ANSA) - "E' un vantaggio per tutti avere un Presidente figlio di una larga condivisione". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju. "Se così non fosse sarebbe un errore grave per il Paese. Bisogna che il o la presidente sia eletto con ampia maggioranza, ma rivendico la posizione che ho avuto sinora. Se ci mettessimo subito del Quirinale ci perderemmo le tre questioni fondamentali, lotta alla pandemia, legge di bilancio e terzo mettere a terra Pnrr".

Letta, dopo Draghi? Non so se ci sarà questa maggioranza

(ANSA) - "Se Draghi rimanesse a Palazzo Chigi sarebbe un fatto positivo ma ne parleremo a gennaio". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju. "Non lo so se questa maggioranza andrebbe avanti dopo di lui. Oggi fa fatica ad andare avanti, lo sta facendo grazie a un senso di responsabilità".

Quirinale: Letta, candidatura Cav? La vedo in salita

(ANSA) - "La candidatura di Berlusconi molto in salita: questa cosa sta bloccando tante cose. Centrodestra è fermo anche per questo in attesa di Godot, ma si potrebbero fare passi avanti...". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju.

Eutanasia: Letta, su quesito decisione dopo pronuncia Corte

(ANSA) - "Dopo che si sarà pronunciata la Corte Costituzionale decideremo cosa fare sul referendum sull'eutanasia". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju.

Ddl Zan: Letta, c'è stata reazione da curva da stadio

(ANSA) - "Quell'applauso da derby, da gol all'ultimo minuto mi ha dato l'idea che non ci fosse alcuna voglia di mediazione.". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Atreju, ricevendo qualche civilissima contestazione. Dal pubblico s'è levato il grido "abbiamo solo applaudito". "No, è stato una reazione da curva". "Ora ci sarà una legge senza nome che adotta una sentenza della Corte Costituzionale, parlo di suicidio assistito, una questione che non esisteva prima. Ci sono progressi della medicina che rendono tutto un fatto diverso".

