1 ago 2022 11:18

“NON STAREMO A GUARDARE” – LA CINA CONTINUA A MINACCIARE GLI STATI UNITI PER LA POSSIBILE VISITA DI NANCY PELOSI A TAIWAN: “PRENDEREMO SICURAMENTE CONTROMISURE DECISE E FORTI A DIFESA DELLA SOVRANITÀ E INTEGRITÀ TERRITORIALE” – MA LA SPEAKER CHE FA? VA O NON VA? PER ORA STA IN SILENZIO, MA IN OGNI CASO PER GLI USA È UNA FREGATURA: SE VA SI RISCHIA L’ESCALATION, SE CEDE BIDEN RISCHIA DI PASSARE PER CACASOTTO…