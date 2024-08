24 ago 2024 17:27

“NON STIAMO GIOCANDO NESSUNA CARTA”. ALLORA CHE STA A FA’ ZELENSKY? – IL PRESIDENTE UCRAINO PARLA DELL’OFFENSIVA NELLA REGIONE RUSSA DEL KURSK E FA IL MISTERIOSO: “QUALCUNO DICE CHE CI GIOCHEREMO LA ZONA CUSCINETTO COME UNA CARTA PER IL DIALOGO. QUALE DIALOGO? VI DIRÒ IO CHI LO DICE: È PUTIN” – “CI SONO DIVERSI RISULTATI DI QUESTA OPERAZIONE, MA NON POSSO PARLARE DI TUTTI". PER ORA, QUELLO PIÙ EVIDENTE È AVER INCATTIVITO PUTIN, CHE STA RAFFORZANDO L’OFFENSIVA IN DONBASS. E DI AVER INTERROTTO I COLLOQUI SEGRETI PER LA PACE...