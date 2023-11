30 nov 2023 18:57

“NON TOCCHEREI LA FIGURA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA” – A TUMULARE IL PREMIERATO DELLA MELONI CI PENSA GIANNI LETTA: “LA RIFORMA COSTITUZIONALE FATALMENTE RIDURREBBE I POTERI DEL CAPO DELLO STATO. MA È UNA FIGURA CHE STA BENE COSÌ: NON L’ATTENUEREI, NON LO RIDISEGNEREI, NON TOGLIEREI NESSUNA DELLE PREROGATIVE” – IERI ERA STATA MARTA CARTABIA, SOSPINTA DAL QUIRINALE, A BOCCIARE LA RIFORMA, MA QUELLA DELL’EMINENZA AZZURRINA, PER ANNI BRACCIO DESTRO DI BERLUSCONI IN FORZA ITALIA E ULTIMAMENTE POCO LOQUACE, È UNA PRESA DI POSIZIONE BRUCIANTE PER IO SONO GIORGIA (E VOI NON SIETE UN CAZZO)