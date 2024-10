“NON È VERO CHE DA QUANDO MI SONO LASCIATO CON ARIANNA IL TELEFONO SQUILLA MENO. MAGARI FOSSE” – FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, OSPITE ALLA FESTA DEL “FOGLIO”, PARLA DELLA FINE DEL SUO MATRIMONIO CON ARIANNA MELONI: “PER 40 ANNI HO FATTO ATTIVITÀ POLITICA DA MILITANTE. STESSO DISCORSO VALE PER ARIANNA. CI SI INCONTRA, A VOLTE CI SI INNAMORA, E ANCHE QUANDO LE STORIE FINISCONO NON CAMBIA IL RISPETTO - ARIANNA È UN OTTIMO DIRIGENTE DI PARTITO, NON IL SEGRETARIO DEL PARTITO. QUINDI SE DOVESSIMO CAMBIARE IL SEGRETARIO DEL PARTITO E NON FOSSE PIÙ GIORGIA, FAREMO UN CONGRESSO"

MEME SULLA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "Io per 40 anni ho fatto attività politica da militante. Stesso discorso vale per Arianna, per Giorgia e per tanti altri. Ci si incontra, a volte ci si innamora, e anche quando le storie finiscono non cambia l'approccio e il rispetto". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida intervenuto alla "Festa dell'ottimismo" del Foglio in corso a Firenze, rispetto al ruolo più volte citato di "cognato" nel governo Meloni.

tweet sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida 3

"Ho iniziato - ha aggiunto - a fare politica a 13 anni al Fronte della Gioventù, consapevole dei possibili pregiudizi. Ho imparato nel tempo a lasciarmi scivolare addosso tutti questi pregiudizi. Ho imparato nel tempo che se lavori tutte le congetture, tutto quello che ti viene costruito intorno crolla come un castello di sabbia, Arianna è un ottimo dirigente di partito, non il segretario del partito. Quindi se dovessimo cambiare il segretario del partito e non fosse più Giorgia, faremo un congresso".

"Ma il punto di partenza - ha detto - è avere di fronte la possibilità di essere giudicato per quello che si fa e non per i gradi parentela. Dopodichè non voglio commentare l'ex sindaco di Firenze, Renzi, perché la sua storia passata è troppo autorevole". E, ha aggiunto Lollobrigida, "non è vero che da quando mi sono lasciato con Arianna il telefono squilla meno. Magari fosse". "Faccio una battuta a Il Foglio: scrivete di più i problemi di quanti siano in realtà" ha detto Lollobrigida al vice direttore del quotidiano Salvatore Merlo.

LA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - MEME IL GIORNALONE - LA STAMPA LA SEPARAZIONE TRA ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - VIGNETTA BY ROLLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA DIVORZIO ALL AMATRICIANA - - MEME BY EMILIANO CARLI - IL GIORNALONE - LA STAMPA tweet sulla separazione tra arianna meloni e francesco lollobrigida 1