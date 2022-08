“NON VOGLIAMO UNA CRISI CON LA CINA MA SIAMO PRONTI” – DALLA CASA BIANCA OSTENTANO SICUREZZA DI FRONTE ALL’ESCALATION DI TENSIONE SU TAIWAN, DOPO LA VISITA DI NANCY PELOSI – IL COMUNICATO DEI MINISTRI DEGLI ESTERI DEL G7: “RIBADIAMO IL NOSTRO IMPEGNO A MANTENERE LA PACE E LA STABILITÀ E INCORAGGIAMO TUTTE LE PARTI A MANTENERE LA CALMA”

USA, 'NON VOGLIAMO UNA CRISI CON LA CINA MA SIAMO PRONTI'

(ANSA) - WASHINGTON, 03 AGO - "Gli Stati Uniti non cercano e non vogliono una crisi con la Cina ma siamo pronti a gestire qualsiasi cosa Pechino decida di fare". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa. (ANSA).

G7, INGIUSTIFICATE LE AGGRESSIVE ESERCITAZIONI DELLA CINA

(ANSA-AFP) - "Non ci sono giustificazioni" per le "aggressive" esercitazioni militari della Cina nello Stretto di Taiwan. Lo sottolinea il G7.

G7, 'IMPEGNO PER STABILITÀ A TAIWAN, NO A AZIONI FORZA CINA'

(ANSA) - Il G7 chiede alla Cina "di non cambiare unilateralmente lo status quo con la forza nella regione e di risolvere le divergenze tra le due sponde dello Stretto con mezzi pacifici. Non vi è alcun cambiamento nelle rispettive politiche di una sola Cina, ove applicabili, e nelle posizioni di base su Taiwan dei membri del G7". E' quanto si legge nella nota diramata dai ministri degli Esteri del G7 e l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell, sulle tensioni Cina-Usa su Taiwan. "Ribadiamo il nostro comune e fermo impegno a mantenere la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan e incoraggiamo tutte le parti a mantenere la calma, a esercitare la moderazione, ad agire con trasparenza e a mantenere aperte le linee di comunicazione per evitare malintesi", aggiungono i ministri degli Esteri del G7.

BLINKEN, G7 IMPEGNATO A MANTENERE LA PACE A TAIWAN

(ANSA) - "Mi unisco ai miei colleghi ministri degli Esteri del G7 nel riaffermare il nostro impegno comune a mantenere l'ordine internazionale, la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan e oltre". Lo scrive su Twitter il segretario di Stato Usa pubblicando il comunicato nel quale il G7 esprime preoccupazione per le "ingiustificate" e "aggressive" minacce di azioni militari da parte della Cina.

Blinken è appena arrivato a Phnom Penh, in Cambogia, dove parteciperà per partecipare alla riunione ministeriale Usa-Asean, alla riunione dei ministri degli Esteri del vertice dell'Asia orientale e al forum regionale dell'Asean.

Agli eventi sono presenti anche il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, e quello cinese Wang Yi. Il 6 agosto il segretario di Stato americano si sposterà a Manila, nelle Filppine, dove avrà un incontro con il presidente Ferdinand Romualdez Marcos e il Segretario per gli Affari Esteri Enrique Manalo. Quindi, Blinken si recherà in Sudafrica dal 7 al 9 agosto, nella Repubblica Democratica del Congo dal 9 al 10 agosto e infine in Ruanda dal 10 all'11 agosto.

