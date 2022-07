23 lug 2022 08:56

“I NOSTRI DUE MANDATI SONO LA LUCE NELLE TENEBRE” – CON IL M5S ORMAI RIDOTTO AL LUMICINO NEI SONDAGGI, BEPPE GRILLO ANCORA INSISTE SULL’IMPORTANZA DEL LIMITE DEI DUE MANDATI: “SONO COME UN SERVIZIO CIVILE. SIA IO CHE CASALEGGIO QUANDO ABBIAMO FATTO QUESTE REGOLE NON L'ABBIAMO FATTO PER "L'ESPERIENZA", PER ANDARE AVANTI, MA PERCHÉ CI VUOLE UNA INTERPRETAZIONE DELLA POLITICA IN UN NUOVO MODO” – IL MODO NUOVO SARA’ LA SPARIZIONE DEL M5S CHE, DAL 2018, HA FATTO UNA MAREA DI CAZZATE...