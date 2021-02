“IL NOSTRO SARÀ UN GOVERNO AMBIENTALISTA” - NEL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI, MARIO DRAGHI DETTA LA LINEA: “LA PRIORITÀ È METTERE IN SICUREZZA IL PAESE PER FARLO RIPARTIRE, DOBBIAMO LAVORARE INSIEME SENZA INTERESSI DI PARTE”

IL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DI MARIO DRAGHI - LUIGI DI MAIO - ROBERTO GAROFOLI

DRAGHI AI MINISTRI,UNITI PER METTERE IN SICUREZZA PAESE

(ANSA) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha aperto il cdm con un discorso sulle priorità dell'Esecutivo partendo da un presupposto - raccontano diversi partecipanti alla riunione - che una di queste priorità sarà quella di "mettere in sicurezza il paese", anche grazie al lavoro di una squadra Coesa e senza "interessi di parte".

DRAGHI IN CDM, NOSTRO SARÀ GOVERNO AMBIENTALISTA

(ANSA) - "Il nostro sarà un governo ambientalista". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi ai ministri in Cdm.

IL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DI MARIO DRAGHI

DRAGHI A MINISTRI,LAVORIAMO INSIEME PER FAR RIPARTIRE PAESE

(ANSA) - Dobbiamo "lavorare insieme", pur provenendo da storie ed esperienze diverse, per affrontare questa fase difficile del Paese. Per "mettere in sicurezza l'Italia e aiutarla a ripartire". Lo avrebbe detto il premier Mario Draghi parlando ai ministri nel corso del primo Cdm.