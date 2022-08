18 ago 2022 18:45

“È UNA NOTIZIA TRAGICA” – A "CORSA AL VOTO", SU LA7, ALESSANDRO DE ANGELIS DÀ IN DIRETTA LA NOTIZIA DELLA MORTE DI NICCOLÒ GHEDINI, DI FRONTE AGLI EX BERLUSCONIANI LAURA RAVETTO E MAURIZIO LUPI – LA DEPUTATA LEGHISTA RIMANE SCONVOLTA, IL PRESIDENTE DI ‘NOI PER L’ITALIA’ COMMENTA: “È LA SCOMPARSA DI UNA PERSONA CHE HA DATO TANTO, NON SOLO A BERLUSCONI…” – VIDEO