“IL NUCLEARE? SOLO SE LA RUSSIA RISCHIA L’ANNIENTAMENTO” – IL MINISTRO DEGLI ESTERI SERGEI LAVROV PROVA A RASSICURARE IL MONDO SULL’USO DELLE ARMI ATOMICHE TATTICHE. MA CHI LO DECIDE SE, E QUANDO, MOSCA È SUL PUNTO DI ESSERE ANNIENTATA? – INTANTO LA CINA ESPRIME “PREOCCUPAZIONE” PER GLI ULTIMI SVILUPPI DEL CONFLITTO. XI JINPING, RISOLTA LA PRATICA DEL CONGRESSO, FARÀ PRESSIONE SULL’AMICO PUTIN?

LAVROV, NUCLEARE SOLO SE LA RUSSIA RISCHIA L'ANNIENTAMENTO

(ANSA) - In accordo con la sua dottrina nucleare, Mosca pianifica misure di ritorsione esclusivamente per prevenire l'annientamento della Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, come riporta la Tass.

UCRAINA: CINA, PREOCCUPATI PER EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE

(ANSA) - La Cina esprime "preoccupazione" per gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, che hanno visto le truppe di Mosca lanciare missili sulle città ucraine, uccidendo almeno 19 persone. "Siamo preoccupati per l'evoluzione della situazione e invitiamo le parti interessate a risolvere adeguatamente le divergenze con il dialogo e le consultazioni", ha detto nel briefing quotidiano la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, senza esprimere condanne specifiche. La Cina, ha aggiunto, "è disposta a collaborare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nell'allentamento delle tensioni".

