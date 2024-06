“OGGI NONNO FIRENZE LA SPOSO ANCHE IO” - SARA FUNARO È LA NUOVA SINDACA DEL CAPOLUOGO TOSCANO - “DEDICO QUESTA VITTORIA A MIO NONNO, PIERO BARGELLINI" (EX PRIMO CITTADINO AI TEMPI DELL'ALLUVIONE ) - "GLI VORREI DIRE UNA SUA FRASE CHE MI È SEMPRE RIMASTA NEL CUORE, QUANDO LUI DICEVA DI AVER FATTO TALMENTE TANTE DICHIARAZIONI DI AMORE PER FIRENZE DA DOVERLA SPOSARE” – E’ LA PRIMA VOLTA DI UNA DONNA NELLA STORIA FIORENTINA ALLA GUIDA DI PALAZZO VECCHIO - VIDEO

Da corriere.it - Estratti

La candidata Pd della coalizione di centrosinistra, Sara Funaro, è diventata la prima cittadina di Firenze battendo al ballottaggio il candidato del centrodestra, Eike Schmidt: per la prima volta una donna in Palazzo Vecchio

Una sindaca per la prima volta nella storia fiorentina alla guida di Palazzo Vecchio. La candidata Pd della coalizione di centrosinistra, Sara Funaro, è la prima cittadina di Firenze che supera al ballottaggio, il candidato del centrodestra, Eike Schmidt, di 20 punti percentuali: Funaro vince col 60,56%, mentre il suo sfidante si ferma al 39,44%.

Un risultato storico giunto al termine di un percorso personale iniziato 15 anni fa, con riferimenti politici e familiari che affondano nella storia recente della città.

«Sono un po' emozionata, lo dico sinceramente. Sento l'emozione grandissima di tutti questi mesi, di essere la prima cittadina di Firenze. È stata una lunghissima e bellissima maratona», sono le prime parole di Sara Funaro. Dentro il comitato intanto continua il clima di festa con i cori «sindaca, sindaca».

«Vorrei dedicare questa vittoria a una persona che non c'è più, a mio nonno Piero Bargellini», ex sindaco dell'alluvione di Firenze, «da lontano gli vorrei dire una sua frase che mi è sempre rimasta nel cuore, quando lui diceva di aver fatto talmente tante dichiarazioni di amore per Firenze da doverla sposare. Gli vorrei dire “Oggi nonno la sposo anche io” questa meravigliosa città. Darò tutta me stessa per fare il meglio per Firenze, sarò la sindaca di tutte e tutti i fiorentini».

