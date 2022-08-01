Da corriere.it
“OGNI DIVISIONE E’ UN REGALO ALLA DESTRA” – IL PIZZINO DEL SOTTI-LETTA A CALENDA: “SI PROCEDA AD ALLEANZA SENZA VETI". LA REPLICA: "L'APPELLO DELLA SEGRETERIA DEL PD NON RAPPRESENTA UNA RISPOSTA AI TEMI POLITICI. VEDIAMOCI E CHIUDIAMO IN UN SENSO O NELL’ALTRO. COSÌ CI FACCIAMO MALE TUTTI” - OGGI L'INCONTRO TRA IL LEADER DI AZIONE E IL SEGRETARIO DEL PD - ZINGARETTI: "NATURALE L'ALLEANZA CON CALENDA"...-
Da corriere.it
LA GUERRA DEI COLLEGI – NEL PD CRESCONO I MAL DI PANCIA PER LE CANDIDATURE DEGLI EX GRILLINI CRIPPA E D’INCÀ CHE LANCIANO LA LORO ASSOCIAZIONE – FRANCESCHINI CANDIDATO A NAPOLI (PREMIATO PER IL SUO LAVORO A POMPEI), PIZZAROTTI A PARMA, FRATOIANNI NELLA CONTENDIBILE PISA E LOTTI FUORI DAI GIOCHI - A MODENA NON ANDRA' DI MAIO MA IL PRESIDENTE LEGACOOP NAZIONALE MAURO LUSETTI. E POI I FEDELISSIMI DI SALVINI, TAJANI IN BALLO NEL LAZIO…
“LA FINE DEL GOVERNO? IRRESPONSABILE” – ALLA FINE ANCHE CONFINDUSTRIA BATTE UN COLPO SUL DRAGHICIDIO, DOPO GIORNI DI TIMIDE REAZIONI DA PARTE DEL PRESIDENTE, CARLO BONOMI (CHE LA MELONI VORREBBE MINISTRO) – IL DOCUMENTO DEGLI INDUSTRIALI CON LE 18 PRIORITÀ: “RIBADIRE LA SCELTA EUROPA E OCCIDENTALE, RIGIDO CONTROLLO DEL DEBITO PUBBLICO, NO AL SALARIO MINIMO”
LA CINA MOSTRA I MUSCOLI – IN VISTA DELLA POSSIBILE VISITA DI NANCY PELOSI A TAIWAN, L'ESERCITO CINESE HA DIFFUSO UN VIDEO RIVOLTO AI SOLDATI: “SIATE PRONTI E COMBATTETE, SEPPELLITE OGNI NEMICO CHE ARRIVA” – IL MINISTERO DEGLI ESTERI DI PECHINO MINACCIA: “AVVERTIAMO ANCORA GLI USA CHE LA CINA È IN ATTESA E CHE L'ESERCITO POPOLARE DI LIBERAZIONE NON STARÀ A GUARDARE” – INTANTO LE NAVI MILITARI CINESI HANNO INIZIATO NUOVE MANOVRE NEI MARI CINESE MERIDIONALE E GIALLO...
SINISTRATI D’ITALIA - E ALLORA CALENDA NON VUOLE FRATOIANNI, E NON VUOLE NEANCHE DI MAIO, CHE NON SI SCOMPONE, RENZI NON VUOLE NESSUNO E NON LO VUOLE NESSUNO, ED ENRICO LETTA, CHE VORREBBE TUTTI O QUASI, RESTA APPESO, COME È STATO APPESO DUE ANNI A CONTE. MA ANCHE CALENDA A SUA VOLTA È APPESO ALLA BONINO CHE VORREBBE IL PD E HA IL SIMBOLO (SENNÒ CALENDA DEVE RACCOGLIERE LE FIRME). INSOMMA, BENE CHE VADA, SI RIUSCIRÀ A FARE UN MINIMO DI "COALIZIONE TECNICA", CIOÈ UN ACCROCCO PER LIMITARE I DANNI DELLE FORCHE CAUDINE DEL ROSATELLUM, MA NON POLITICA…
TAFAZZISMO DEMOCRATICO! L'INCREDIBILE AUTOGOL DEM CHE PROPONE L'ODIOSISSIMA TASSA DI SUCCESSIONE - IL SOTTI-LETTA FINISCE SCHIACCIATO DALLE POLEMICHE DOPO AVER LANCIATO L’IDEA DI UNA PATRIMONIALE PER FINANZIARE UNA DOTE IN DENARO A TUTTI I 18ENNI (15MILA EURO A TESTA) – IL CENTRODESTRA SPERNACCHIA ENRICHETTO E RENZI LO FULMINA: “POSSIAMO ALMENO MORIRE GRATIS?”