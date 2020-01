“ORA AL PAPEETE ANDIAMOCI NOI DUE” - SIPARIETTO TRA SILVIO BERLUSCONI E VITTORIO SGARBI DURANTE LA PRESENTAZIONE, A BOLOGNA, DEI CANDIDATI DI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI REGIONALI DELL'EMILIA-ROMAGNA - SUPER VITTORIO: “CARO SILVIO, DEVI VENIRE IN UNA TERRA PROFANATA DA UN BAGNINO MANCATO, IL GRANDE SALVINI. NOI SIAMO BAGNINI DI LUSSO, NOI ANDIAMO LÌ, TU COME UN FARAONE IO COME UN SULTANO, E NON CE N'È PER NESSUNO…”

Dal “Corriere della Sera”

Siparietto tra Silvio Berlusconi e Vittorio Sgarbi durante la presentazione, a Bologna, dei candidati di Forza Italia alle elezioni regionali dell' Emilia-Romagna del 26 gennaio prossimo. Sgarbi, capolista azzurro in varie province, infatti, ha invitato l' ex premier collegato via telefono a venire a Rimini. Anzi, gli ha detto, «al Papeete, devi venire in una terra profanata da un bagnino mancato, il grande Salvini. Noi siamo bagnini di lusso, noi andiamo lì, tu come un faraone io come un sultano, e non ce n' è per nessuno. Andiamo a compiere l' impresa fatale, a riprenderci quello che ci spetta».

Battuta alla quale l' ex premier ha replicato con un aneddoto, raccontando di essere stato «sempre protagonista a Cattolica, a Rimini, intrattenevo il pubblico e cantavo le canzoni francesi che avevo imparato e studiato alla Sorbona, in Francia. Considero quella terra la più bella della mia giovinezza ». Berlusconi ha anche promesso che sarà presto in Emilia-Romagna per «questa bella e importante battaglia di libertà che state portando avanti». Ma ha citato la candidata del centrodestra, la leghista Lucia Borgonzoni, solo in chiusura di collegamento: «Forza Italia, Forza Vittorio, Forza Lucia».

