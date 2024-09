“IL 6 OTTOBRE CI VEDIAMO A PONTIDA” – SALVINI RIESCE A PORTARE SUL SACRO PRATONE ANCHE ORBAN CHE HA CONFERMATO LA SUA PRESENZA AL RADUNO LEGHISTA (L’ANNO SCORSO ERA TOCCATO A MARINE LE PEN) - IL LEADER UNGHERESE INVIERA’ UNA DELEGAZIONE DEL PROPRIO PARTITO ANCHE A PALERMO IN OCCASIONE DELL’ARRINGA DELLA BONGIORNO SUL CASO OPEN ARMS PER IL QUALE I MAGISTRATI HANNO CHIESTO 6 ANNI DI RECLUSIONE PER SALVINI - IERI IL LEADER LEGHISTA AVEVA DICHIARATO: “CON ORBAN SIAMO IN TOTALE SINTONIA SU TUTTO”. ANCHE SU PUTIN? COSA PENSA LA MELONI?

Ci sarà anche il premier ungherese Orban all'evento della Lega a Pontida, il prossimo 6 ottobre. La conferma ufficiale è stata data dal segretario del Carroccio e padrone di casa e dal Lega e dallo stesso Viktor Orban, presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea.

Nel video pubblicato sui social Salvini dice: "Viktor Orban ha qualcosa da dirvi. Ci vediamo domenica 6 ottobre a Pontida per una giornata di sicurezza, libertà e democrazia". "Il 6 ottobre ci vediamo a Pontida", sottolinea il leader di Fidesz accanto a lui. E il video si conclude con una stretta di mano fra i due.

Salvini aveva già fatto sapere di aver invitato il premier ungherese, spiegando di non aver ancora ottenuto risposta. Lo aveva detto ieri ai gazebo organizzati dalla Lega a Milano per portare avanti una raccolta firme e sostenere il segretario del Carroccio, imputato nel processo Open Arms, per il quale i magistrati di Palermo hanno chiesto 6 anni di reclusione. Commentando la sua recente visita in Ungheria, Salvini ha detto che è andata "Molto bene. Da ministro dei Trasporti conto di portare lavoro alle aziende italiane, è un Paese che sta crescendo. Conto che l'amicizia tra Italia e Ungheria porti aziende italiane a lavorare in quel paese e poi siamo in totale sintonia su tutto".

"Con Orban – ha aggiunto – abbiamo parlato di difesa dei confini, e abbiamo parlato di business, di pace. È una bella amicizia, come abbiamo con tanti leader al mondo". Durante la visita a Budapest Orban aveva domandato a Salvini informazioni in merito al processo, garantendo anche la presenza di una delegazione del proprio partito e degli altri alleati europei sia a Pontida (6 ottobre) che in Sicilia in occasione dell'arringa di Giulia Bongiorno, prevista durante la prossima udienza, il 18 ottobre. La sentenza non verrà emessa in quell'occasione: ci sarà poi un'ulteriore udienza per le repliche, e a quel punto i giudici si riuniranno in camera di consiglio

MATTEO SALVINI VIKTOR ORBAN salvini orban salvini orban