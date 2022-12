24 dic 2022 13:46

“UNA PACE GIUSTA” - NESSUN GIORNALONE HA SOTTOLINEATO L’INEDITA E FONDAMENTALE DICHIARAZIONE DI BIDEN A ZELENSKY: “VI AIUTEREMO PER UNA PACE GIUSTA”. FINO A IERI LA NARRAZIONE ATTESTAVA ZELENSKY COME IL SOLO A STABILIRE QUANDO E A QUALI CONDIZIONI SAREBBE ARRIVATO IL MOMENTO DI DEPORRE LE ARMI. CON “UNA PACE GIUSTA” BIDEN VUOL DIRE CHE A DECIDERE IL CESSATE IL FUOCO SARANNO COLORO CHE STANNO PORTANDO AVANTI, SOTTOTRACCIA, LA TRATTATIVA CON MOSCA. VALE A DIRE: OLTRE A KIEV, I SERVIZI SEGRETI USA E RUSSI, IL CARDINAL PAROLIN PER CONTO DEL PAPA, TURCHIA E CINA…