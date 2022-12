3 dic 2022 14:00

“PAOLO FLORES D’ARCAIS ED EUGENIO SCALFARI ERANO INVAGHITI DI ME? MI HANNO MANIFESTATO AL MASSIMO STIMA” – IRENE PIVETTI, EX PRESIDENTE DELLA CAMERA ORA INDAGATA PER EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO, RIVELA I SEGRETI DEL SUO PASSATO IN TV: “FU COSTANZO A INDURMI A FARE TELEVISIONE, DA LUI HO IMPARATO LA CHIAREZZA. MA LA TV FINISCE, ERO NELL’AGENZIA DI LELE MORA CHE POI FU INDAGATO... – LA FOTO CON IL TRONISTA VITAGLIANO? FU UN’IDEA DI MIO MARITO - A RADIO MONTECARLO MI DISSERO: ''VUOI FARE CATWOMAN'? DISSI: 'CERTO'"