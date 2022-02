10 feb 2022 18:25

“UNA PARTE DEL MONDO ISTITUZIONALE LEGATO AI SERVIZI VOLEVA FAR FUORI RENZI” - IN “LOBBY & LOGGE” DI SALLUSTI E PALAMARA SI PARLA ANCHE DEL FAMIGERATO INCONTRO ALL’AUTOGRILL TRA MATTEUCCIO E MARCO MANCINI - SECONDO L’EX MAGISTRATO, LA VERSIONE DI “REPORT”, CHE PARLA DI UN INCONTRO REGISTRATO “PER CASO”, NON È PLAUSIBILE. ANZI, C’ERA UNA MANONA POLITICA DIETRO - “È STATA UN’OPERAZIONE PERFETTA COORDINATA TRA MAGISTRATI E GIORNALISTI AMICI” - IL REGISTA DELL'OPERAZIONE? PALAMARA: "SECONDO I RENZIANI È MARCO MINNITI"