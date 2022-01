“È PASSATA LA LINEA CONTE” – PEPPINIELLO APPULO, CHE NON RIESCE A DARE UNA LINEA NEMMENO ALL’ARMATA BRANCALEONE ALLO SBANDO DEI PARLAMENTARI PENTASTELLARI, ESULTA PER LA MOSSA DI BERLUSCONI CHE INCHIODA DRAGHI A PALAZZO CHIGI: SI ERA CALATO LE BRAGHE CON LETTA APRENDO A MARIOPIO, MA IL 30% DEI GRANDI ELETTORI NON VOLEVA VOTARLO PER PAURA DI ELEZIONI ANTICIPATE – LA CONTROMOSSA DI GRILLO CHE GELA CONTE E LA "GENIALATA" SUL NOME DA PROPORRE...

Estratto dell'articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi, «facciamo un passo avanti e cominciamo un serio confronto tra le forze politiche per offrire al Paese una figura di alto profilo, autorevole, ampiamente condivisa», è il primo commento di Giuseppe Conte via social. Il "serio confronto" a dire il vero va avanti da giorni e di nomi sul piatto realmente capaci di raggiungere quell'obiettivo non sembrano esserci, a meno che i vari leader non si rimangino i veti contrapposti che si sono visti finora. O magari chissà, si arriverà alla «genialata» - è la speranza di Conte - ovvero un nome finora mai uscito da nessuna parte.

L'ex presidente del Consiglio è comunque convinto di aver segnato un punto a proprio favore, perché non solo il Cavaliere si è ritirato ma tutto il centrodestra adesso dice che Mario Draghi deve restare capo del governo, stessa posizione ufficiale del M5S. «I colloqui con Matteo Salvini e Giorgia Meloni di questi giorni hanno funzionato, la linea di Conte è passata», è la considerazione che si fa al vertice del Movimento.

Dopodiché se la «genialata » non dovesse esserci, si potrebbe tornare punto e a capo, con un rialzo delle quotazioni all'ipotesi Draghi. Su di lui Conte non pone il veto ma, lo va ripetendo in tutte le salse, teme una crisi al buio; un pezzo di partito è contrario avendo lo stesso timore mentre un altro finora di minoranza ma assai influente vede invece l'opzione con favore, nella convinzione che si formerà comunque un nuovo esecutivo, magari guidato da un "politico".

Tra l'altro nelle ultime ore si è fatto vivo con più interlocutori anche Beppe Grillo. Il fondatore del M5S ha altre grane a cui pensare e per questo motivo ha messo le mani avanti: non ha nessuna voglia di intervenire direttamente e di entrare in beghe senza fine. Però non si è detto assolutamente contrario ad un possibile trasloco del presidente del Consiglio al Quirinale, col quale c'è anche un rapporto personale. Poi resta ancora in campo l'ipotesi di un Mattarella-bis, forse la scelta che più di tutte garantirebbe la tenuta dei 5 Stelle.

