“PATRIMONIO OF UNESCO” - LA MAGRA FIGURA DI DINO GIARRUSSO, EUROPARLAMENTARE GRILLINO, A BRUXELLES: DURANTE UNA SEDUTA VIENE INVITATO A PARLARE IN INGLESE, LUI CI PROVA CIANCICANDO QUALCHE PAROLA, MA POI RINUNCIA: “NON CI RIESCO, NON RIESCO A TRADURLO. CHIEDO DI POTERLO FARE IN ITALIANO, SE POSSIBILE”. MA NON ERA POSSIBILE PERCHÉ ERA COLLEGATO SENZA VIDEO E QUINDI NON ERA ATTIVABILE LA TRADUZIONE SIMULTANEA (COME MAI NON VOLEVA FARSI VEDERE? ERA DESNUDO?) - VIDEO

Da www.open.online

L’account Twitter di Azione e quello di Selvaggia Lucarelli hanno pubblicato un video di una seduta del Parlamento Europeo in cui si sente l’eurodeputato del MoVimento 5 Stelle Dino Giarrusso che inizia a parlare del prosecco e della sua salvaguardia ma subito dopo si interrompe.

Quando lo avvertono che non c’è la traduzione simultanea del suo intervento e dovrebbe parlare in inglese, Giarrusso prima prova a farlo («I try it, i’m not perfect in english») e poi si interrompe e continua in italiano: «No, io non riesco a fare l’intervento in inglese perché l’ho scritto in italiano e non riesco a tradurlo. Non mi è stato detto che potevo farlo in inglese. Chiedo di poterlo fare in italiano, se possibile».

Ma purtroppo non è possibile. E allora l’eurodeputato è costretto a rinunciare all’intervento. Naturalmente sui social network è subito partito lo sfottò.

