LA POLITICA AMBIENTALISTA DI MARK RUTTE È ANDATA IN VACCA – IL PREMIER OLANDESE HA PRESO UNA BATOSTA ELETTORALE ALLE ELEZIONI PROVINCIALI - SOTTO ACCUSA C'È IL SUO “MEMORANDUM PER LE AREE AGRICOLE” CHE, PER RIDURRE LE EMISSIONI DI AZOTO, PREVEDE L’UCCISIONE DI UN TERZO DEI 100 MILIONI CAPI DI BESTIAME ALLEVATI IN OLANDA (GALLINE, MUCCHE E MAIALI) - IL “MOVIMENTO CIVICO DEI CONTADINI” HA FATTO INCETTA DI VOTI (19%)...