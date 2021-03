rocco casalino ospite di oggi e' un altro giorno 1

Pd: Casalino, mia frase infelice, mi scuso ancora

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata. Ciò che volevo dire è che il PD è una comunità fatta di tante persone straordinarie come Zingaretti e tanti altri che ho avuto modo di conoscere di persona. Ma che al suo interno, purtroppo, ci sono alcune persone che lavorano per distruggere ciò che tutti gli altri costruiscono con fatica e sacrificio, che per una mera lotta di potere minano il concetto più nobile del fare politica. Ad ogni modo mi scuso ancora per l'espressione usata". Così l'ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, torna a scusarsi per le espressioni usate nei confronti del Pd.

Pd: Sensi, Casalino gioca su malattia, abbia rispetto

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Leggo che il portavoce - ex? - di un ex presidente del consiglio andrebbe in tv a dire che nel Pd ci sarebbero dei cancri da estirpare. Non so se alluda a persone o a cosa. Non ho mai commentato, per indole e garbo, il suo comportamento professionale quando era al governo. Ma che vada in giro, e alla Rai - vorrei verificare meglio - a giocare sulla malattia, sulla pelle degli altri e sulla dignità di una comunità politica, la mia, anche no. Non sarò io a fare interrogazioni, a chiedere dimissioni o prese di distanza, ma un minimo di rispetto sì". Lo scrive su Twitter il deputato Pd Filippo Sensi, commentando le frasi pronunciate sul Pd da Rocco Casalino in un'intervista tv.

Pd:Orfini, dopo parole Casalino chiusa una stagione

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Secondo il portavoce del presunto punto di riferimento di tutti i progressisti, nel Pd ci sono "cancri da estirpare". Direi che possiamo considerare questa garbata esternazione la chiusura di una stagione piuttosto infelice. E magari cominciare a ricostruire senza subalternità". Lo scrive su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico.

Rocco Casalino a Oggi è un altro giorno: "Nel Pd ci sono dei cancri da estirpare", esplode il caso

Il tour televisivo di Rocco Casalino prosegue a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. L'ex portavoce di Giuseppe Conte continua a impazzare nella sua nuova veste di prezzemolino, impegnatissimo a promuovere il suo libro, Il Portavoce appunto. E tra i racconti personali, tra un elogio a Conte e l'altro, tra il passato e l'infanzia difficile, c'è ovviamente tempo e modo per parlare di politica. Quella politica in cui Casalino vorrebbe continuare a muoversi, che insomma non vorrebbe abbandonare, tanto da non aver escluso, recentemente, neppure l'ipotesi, un giorno, di candidarsi da qualche parte.

Ma il punto è che dalla Bortone, dalla bocca di Casalino, è uscita una frase terrificante, inaccettabile, che sta facendo moltissimo rumore. Si parlava delle dimissioni di Nicola Zingaretti, del caos che sta travolgendo il Pd, della consueta guerra tra bande, dal congresso e dalle lotte interne per la successione a Zingaretti. E tra un ragionamento e l'altro, Casalino ha detto quanto segue: "Nel Pd ci sono persone straordinarie come Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma ci sono dei cancri che vanno estirpati". Testuali parole: "Dei cancri che vanno estirpati". Parole che stanno sollevando un polverone sui social e che, per certo, catalizzeranno dure reazioni politiche.

