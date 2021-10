30 ott 2021 09:05

“IL PD HA PREFERITO SCRIVERE POST INDIGNATI SUI SOCIAL ANZICHÉ SCRIVERE LEGGI” – MATTEO RENZI PUNTA IL DITO SUL SUO EX PARTITO PER L’AFFOSSAMENTO DEL DDL ZAN: “LA SINISTRA PREFERISCE RIEMPIRE LE PIAZZE, FARE I CORTEI, CULLARSI NELLA CONVINZIONE ETICA DI RAPPRESENTARE I BUONI, IL POPOLO, CONTRO I CATTIVI, IL PARLAMENTO. ADDITARE IL PARLAMENTO COME IL LUOGO DEI CATTIVI E LA PIAZZA COME IL LUOGO DEI BUONI: ANCHE QUESTO È POPULISMO" – “RINUNCIARE AL COMPROMESSO POSSIBILE PER SOGNARE LA LEGGE IMPOSSIBILE È STATA UNA SCELTA SBAGLIATA”