“IL PD È IMPEGNATO ALLA SCRITTURA DI UN PROGRAMMA DI FINE LEGISLATURA” – ZINGA ORMAI INSISTE SU CONTE CON PIÙ CONVINZIONE DEI GRILLINI: “FAREMO DI TUTTO PER ESSERE LEALI E COERENTI, CI PERMETTIAMO DI FARE UN APPELLO AFFINCHÉ TUTTI LO SIANO, PERCHÉ A QUESTO PUNTO NON SI PUÒ SBAGLIARE”. MA GIÀ SI SAPEVA, ORA BISOGNA CAPIRE CHE DIRÀ RENZI AL PRESIDENTE DELLA CAMERA…

Zingaretti,bene comune richiede governo e agenda fino a 2023

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Questo obiettivo di costruire un programma di legislatura deve essere in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di guardare al futuro con fiducia. Quello che dobbiamo far prevalere è il bene comune del Paese e, in questo momento, ciò coincide con la necessità di avere un governo e un programma di fine legislatura". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico.

Zingaretti,Pd per Conte con partiti dello scorso governo

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Il Pd è impegnato con grande determinazione alla scrittura di un programma di fine legislatura sostenendo Conte nel mandato, partendo dalle forze che hanno votato l'ultima fiducia per un lavoro collegiale". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo il colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico.

Governo: Zingaretti,ora serve spirito costruttivo da tutti

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Chiediamo a tutte le forze politiche di stare in questo confronto con volontà e spirito costruttivo, indispensabili per ottenere i risultati". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico. (ANSA).

Governo: Zingaretti, ci sono condizioni per sicurezza Paese

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - C'è la "necessità di fare in fretta e dare certezza e sicurezza al Paese. Pensiamo che sia possibile farlo, ci sono le condizioni per farlo e il Pd farà di tutto per raggiungere questo obiettivo". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo le consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico.

Zingaretti, tutti siano leali per dare chance a Italia

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Noi vediamo l'occasione del patto di legislatura come un'occasione non per tornare all'Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese. Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obioettivo, ci permettiamo di afre un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non si può davvero sbagliare". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico.

