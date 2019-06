“IL PD PUÒ CRESCERE ANCORA, MA NON PIÙ DI TANTO” - BEPPE SALA DISTURBA I SOGNI DI ZINGARETTI: “SOLO UN NUOVO SOGGETTO PUÒ RIPORTARE AL VOTO QUALCUNO CHE NORMALMENTE NON VA A VOTARE, QUALCUNO CHE HA VOTATO PER I 5STELLE O LEGA. IO LEADER? MI PIACEREBBE MA OGGI NON POSSO….”

Ora ci si mette anche Beppe Sala a turbare i sonni di Nicola Zingaretti: "Il Pd può crescere ancora, ma non più di tanto - ha detto a L'Espresso in edicola da domenica - Solo un nuovo soggetto può riportare al voto qualcuno che normalmente non va a votare, qualcuno che ha votato per i 5Stelle e perfino qualche elettore della Lega che fa fatica ad accettare l' estremismo salviniano". Non una scissione, ma quasi, basta che non si voti troppo presto: "Con elezioni a breve termine si rischia che il nuovo soggetto sia solo una figurina".

Resta da capire chi sarà il leader: Sala? "Voglio essere sincero: mi piacerebbe, ma oggi non posso, tanto più che c' è questa nuova responsabilità (le Olimpiadi invernali, ndr). Chi ha capacità, proposte, deve farsi avanti". Ovviamente s'è fatto avanti Carlo Calenda: "Al mio amico Sala ribadisco quanto detto mille volte: il moderatismo in Italia non serve ed è spesso sinonimo di gattopardismo, bisogna lavorare su contenuti e programmi radicali. Condivido anche che il Pd non basta e penso che Sala sarebbe un pilastro fondamentale per una nuova aggregazione capace di battere i nazionalisti. Iniziamo a lavorarci possibilmente insieme: il tempo è poco e le divisioni già troppe".

