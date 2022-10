5 ott 2022 20:11

“IL PD SI METTA IN TESTA CHE LA STAGIONE DEI GIOCHINI DI PALAZZO STA PER FINIRE” – IL LEGHISTA CLAUDIO DURIGON (QUELLO CHE VOLEVA INTITOLARE UN PARCO DI LATINA AD ARNALDO MUSSOLINI), SI INCAZZA PER LA NOMINA DI ANGELO TANESE, DIRETTORE GENERALE DELL’ASL 1 DI ROMA E MOLTO VICINO A ZINGARETTI, A CAPO DEL PERSONALE DEL DIS: “QUESTO INTERSCAMBIO DI PERSONAGGI, AVVENUTO IN SILENZIO A POCHE ORE DAL VOTO, RAPPRESENTA L'IDEA CHE CERTA SINISTRA HA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: UN GRANDE GIOCO DELL'OCA DI POLTRONE DA RIEMPIRE. VOGLIAMO CHIAREZZA”