“PENSATE CHE SIAMO RINCOGLIONITI? VI STIAMO PIGLIANDO PER IL CULO” – I TIKTOKER HANNO CAPITO CHE I POLITICI POTREBBERO FAR PIU’ RIDERE DI LORO E GLI SI RIVOLTANO CONTRO – PURE L’INVENTRICE DEL CORSIVO SPERNACCHIA I BOOMER A PESCA DI VOTI SUL SOCIAL CINESE: “TORNATE IN TV, A NOI QUI PIACCIONO I BALLETTI E LE CANZONI” – L’OPERAZIONE SIMPATIA DEI TANTI LEADER NON STA ANDANDO A GONFIE VELE TRA I RAGAZZI E LE RAGAZZE CHE SI SENTONO INVASI DAI... - VIDEO

Leonardo Pini per www.lastampa.it

emma galeotti 4

«A parte tutto, politici, sparite da questo social. Avete Facebook, Instagram non state qua. Fate solo brutta figura. Pensate che la gente vi commenti e vi metta like perché vi supporta? No, è perché vi pigliamo tutti per il culo». Sta facendo il giro del web il video di Emma Galeotti, content creator di diciannove anni che nella giornata di ieri, dopo l’arrivo in successione di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Alessandro Zan su TikTok, ha deciso di dire la sua con un video già diventato virale.

Prima una finta dichiarazione di intenti, imitando i politici che nelle ultime ore hanno deciso di iscriversi alla piattaforma. «Toglieremo i fondi dall’istruzione per metterli all’esercito. Come dite? Vi piace l’istruzione? Allora possiamo rimettere tutto sull’istruzione. All-in sull’istruzione». E infine la considerazione finale su come ha percepito questo accaparrarsi di attenzione sul social che contraddistingue la Generazione Z: «Date l’idea di pensare che noi siamo plasmabili e rincoglioniti.

matteo salvini tiktok

Come se passasse un video con le scritte e una musica accattivante e boom! Voto per voi. Non credo proprio. Se ci volete intrattenere ok, ma se volete altro state perdendo tempo». Nella giornata di giovedì, in alcune storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, la tiktoker ha dichiarato di non voler manifestare alcun pensiero con quel video e che, anzi, era tutto uno scherzo, un gioco.

A criticare l’ascesa su TikTok ci ha pensato anche Elisa Esposito, inventrice del corsivo e diventata famosa in tutto il mondo per il suo nuovo modo di parlare. Il giudizio dell’influencer milanese è netto: «Meglio che i politici tornino in televisione. Su questa piattaforma interessano solo balletti, canzoni». Alla fine però si prodiga nell’incoraggiare i leader a fare meglio: «Per il momento do un 6 politico a tutti». Meglio così, anche perché qualche tempo fa la sua imitazione in corsivo del discorso della Meloni aveva fatto scandalo.

elisa esposito 2

La nuova discesa in campo di Berlusconi, ma anche di Renzi e Zan segue quella di Calenda («Non ballo perché sembro un orso ubriaco») e quelle precedenti di Meloni, Salvini e Conte, con il leader del Movimento 5 Stelle che prima dell’ingresso del Cavaliere aveva fatto registrare i numeri migliori sul social cinese.

Il leader di Forza Italia però nella sola giornata di mercoledì ha guadagnato 360.000 follower, e il suo primo video ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni. Ambiguo sul tema il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che nell’apertura di campagna elettorale a Milano aveva dichiarato: «Gli altri leader sembrano boomers imbucati alle feste dei diciottenni». Salvo poi esaltare il “grande successo” fatto registrare da Alessandro Zan. Il firmatario della Legge contro l’omotransfobia, però, ha raggiunto solo 777 persone con il suo primo video.

silvio berlusconi tiktok

Oltre all’ingresso sui social da parte dei leader, su Tik Tok ci sono diversi video in tendenza tutti incentrati sulle elezioni del 25 settembre. Il primo è molto semplice, ma anche molto efficace. «Quindi chi voterai alle elezioni?» scrive sul suo video Domizia. Parte la musica del gruppo SBS, Mueve la colita (“izquierda, derecha, izquierda, derecha”), e quando la canzone dice derecha, o destra in italiano, le ragazze si fermano, mentre ricominciano a ballare soddisfatte quando si sente izquierda, sinistra in italiano.

Molto gettonato è anche il trend che evidenzia come il modo di presentarsi al seggio sia di per se un’indicazione chiara su chi si voterà. Su Tik Tok questo viene enfatizzato: con la musica di Rosalia in sottofondo, ragazzi e ragazze sfilano. Chi con una bandiera tricolore a mo’ di vestito, chi con un tatuaggio di Che Guevara ben in vista e chi invece con libro sotto al braccio, pantalone molto colorato e gilet con le frange.

meme vittoria meloni

Ma qualcuno, come Francesca Ciofi ha voluto rappresentare anche l’altra parte della barricata in maniera esplicita. Infatti, al posto della canzone di Rosalia c’è il tormentone di Berlusconi «siete sempre, ieri come oggi, dei poveri comunisti». Vestita di bianco, la ragazza ricorda molto il Berlusconi versione Sardegna degli anni migliori. Ad essere rappresentate non sono solo le intenzioni di voto ma anche i possibili scenari post voto: in un video appare una ragazza vestita da medioevo, con il flauto che suona in sottofondo e mentre si specchia si può notare una pancia da gravidanza.

