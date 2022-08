10 ago 2022 10:06

“PENSO CHE MI CANDIDERÒ AL SENATO” - L’85ENNE BERLUSCONI ANNUNCIA IL RITORNO A PALAZZO MADAMA DA CUI FU CACCIATO NEL 2013: L’AULA VOTO’ LA SUA DECADENZA DOPO LA CONDANNA IN VIA DEFINITIVA A QUATTRO ANNI PER FRODE FISCALE - IL CAV NON RIESCE PROPRIO A INDICARE GIORGIA MELONI COME CAPO DEL CENTRODESTRA: “NON MI INTERESSA LA LOTTA SULLA LEADERSHIP, I NOMI IMI APPASSIONANO POCO. MI INTERESSANO DI PIÙ LE COSE DA FARE…”