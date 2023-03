“È IRREALISTICO PENSARE CHE PUTIN VERRÀ PROCESSATO” – GLEB BOGUSH, ESPERTO RUSSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE, SPIEGA COSA POTREBBE SUCCEDERE CON IL MANDATO D’ARRESTO PER “MAD VLAD” (SPOILER: NIENTE): “LA RUSSIA NON HA L’OBBLIGO GIURIDICO DI COLLABORARE CON LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE. L’ARRESTO È FORMALMENTE POSSIBILE, MA POCO PROBABILE. PUTIN NON VIAGGIA NEI PAESI FIRMATARI E HA L’IMMUNITÀ. SI TRATTA DI UN GESTO SIMBOLICO…”