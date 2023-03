“IL PIANO DI PACE CINESE SAREBBE LA RATIFICA DELLA CONQUISTA RUSSA” – ALLA CASA BIANCA SONO IRRITATI (EUFEMISMO) DALL’ATTIVISMO DI XI JINPING, ED ESPRIMONO “PREOCCUPAZIONE” DALL’ANNUNCIO DELLA VISITA DEL PRESIDENTE CINESE A MOSCA. INTANTO A PECHINO MINIMIZZANO LO SCOOP DI “POLITICO” SULLA FORNITURA DI ARMI A MOSCA, E RILANCIANO: “L’OBIETTIVO DEL VIAGGIO È LA PACE”

JOHN KIRBY

1. CASA BIANCA, TREGUA SAREBBE RATIFICA DELLE CONQUISTE RUSSE

(ANSA) - La Casa Bianca ha espresso "preoccupazione" che nella visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non si tenga conto della parte ucraina e che gli sforzi di Pechino vadano in un'unica direzione.

Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha detto che il cessate il fuoco previsto dal piano di pace cinese non porterebbe ad "una pace giusta e durevole" ma sarebbe "la ratificazione della conquista russa".

xi jinping joe biden al g20 di bali 3

2. UCRAINA: XI IN RUSSIA DAL 20 AL 22 MARZO 'L'OBIETTIVO DEL VIAGGIO È LA PACE'

Da www.ansa.it

La Cina "ha sempre svolto una normale cooperazione economica e commerciale con i Paesi di tutto il mondo, inclusa la Russia, sulla base dell'uguaglianza e del vantaggio reciproco.

La cooperazione tra Cina e Russia è leale e schietta, punta ad avvantaggiare i popoli dei due Paesi e a promuovere lo sviluppo del mondo, libero da interferenze e coercizioni da parte di terzi".

vignetta di osho sui ferragnez e i palloni-spia con vladimir putin e xi jinping

Il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, ha commentato così i report dei media sugli aiuti militari e articoli a duplice uso dalla Cina alla Russia. Pechino, ha aggiunto, "ha sempre adottato un atteggiamento prudente e responsabile nei confronti delle esportazioni militari".

Parlando poi della la visita del presidente Xi Jinping in Russia, ha assicurato che "è per la pace" in Ucraina. "Mantenere la pace nel mondo e promuovere lo sviluppo comune sono gli scopi della politica estera cinese", ha aggiunto Wang, per il quale "sulla questione ucraina, la Cina si è sempre schierata dalla parte della pace, del dialogo e della correttezza storica". Anche il Cremlino in una nota ha commentato il viaggio di Xi in Russia dal 20 al 22 marzo prossimi. La visita servirà a discutere "la cooperazione strategica" tra i due Paesi, ha sottolineato la nota.

vladimir putin xi jinping a samarcanda IL PIANO DI PACE DI XI JINPING - VIGNETTA BY GIANNELLI