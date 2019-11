“PIÙ CHE PARTITI DI CENTRO, SONO CENTRINI” - “PIERFURBY” CASINI SISTEMA CALENDA, TOTI E RENZI IN UN COLPO SOLO: “SE ANDRÒ CON UNO DI LORO? NO, SONO ANZIANO, HANNO BISOGNO DI GIOVANI E DI SPINTA PROPULSIVA. LASCIATEMI TRANQUILLO” - “ALCUNI DI QUESTI CENTRI SONO INESISTENTI, VIRTUALI. NON DICO QUALI MA…”

PIERFERDINANDO CASINI A UN GIORNO DA PECORA

Da “Un Giorno da Pecora - Radio1”

Pierferdinando Casini andrà in una delle nuova formazioni di centro, come 'Azione' di Calenda, 'Cambiamo!' di Toti o 'Italia Viva' di Renzi? “No, io sono anziano, hanno bisogno di giovani, di spinta propulsiva, a me lasciatemi tranquillo. Gli altri facciano il centro, i centrini, quello che vogliono, non si capisce che centri facciano”.

matteo renzi carlo calenda

Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Raio1, Pierferdinando Casini, che è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quale 'centro' le piace di più tra quelli proposti da Calenda, Renzi e Toti? “Alcuni di questi centri sono inesistenti, virtuali...” Quali? “Non lo dico perché non mi interessa polemizzare con nessuno, non ho invidie”.

