11 ago 2022 08:44

“PIÙ PERDITE SUBIRANNO GLI OCCUPANTI RUSSI, PRIMA GLI UCRAINI SARANNO IN GRADO DI LIBERARE LA PROPRIA TERRA” - ZELENSKY E’ CONVINTO CHE L’UNICA VIA PER LA PACE SIA DECIMARE I RUSSI: “LA DOMANDA CHE PREOCCUPA TUTTI E’: QUANDO FINIRÀ LA GUERRA? QUALCUNO DICE MESI, QUALCUNO UN ANNO, QUALCUNO ANCHE DI PIÙ. MA LA QUESTIONE DIPENDE DIRETTAMENTE DALLE PERDITE CHE LA RUSSIA SUBIRÀ. PIÙ PERDITE SUBISCONO GLI OCCUPANTI, PRIMA SAREMO IN GRADO DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'UCRAINA”