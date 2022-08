23 ago 2022 16:41

“LA POLITICA, PER COME È ORA, NON È ATTREZZATA PER IL COMPITO IMMANE CHE ABBIAMO DAVANTI” – CON QUESTO EPITAFFIO, GIULIANO AMATO SUONA IL REQUIEM A UNA GENERAZIONE POLITICA CHE BRILLA PER POCHEZZA, EGOMANIA, INCAPACITÀ DI RISOLVERE I PROBLEMI. “LA FRAGILITÀ STRUTTURALE DELLA POLITICA LA PORTA A SEGUIRE E NON A GUIDARE; A SENTIRE GLI UMORI DEGLI ELETTORI PIÙ CHE A CONDURLI VERSO IL FUTURO”