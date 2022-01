“PORTATEVI L’ALCOL” – NUOVA TEGOLA PER BORIS JOHNSON: I MEDIA BRITANNICI RIVELANO CHE IL PRIMO MINISTRO E LA MOGLIE CARRIE PARTECIPARONO A UNA CENA ALL’APERTO IN GIARDINO A DOWNING STREET IN PIENO LOCKDOWN – ALL’EVENTO C'ERANO UNA QUARANTINA DI INVITATI MENTRE AGLI INGLESI ERA PERMESSO DI INCONTRARSI SOLO CON UN’ALTRA PERSONA ALL’APERTO – A IMBARAZZARE È LA MAIL DI INVITO SPEDITA DA…

C'erano anche il premier britannico, Boris Johnson, e la moglie, Carrie, alla cena all'aperto in giardino a Downing Street, il 20 maggio 2020, durante il primo 'lockdown'. Lo scrive Sky News britannico, ed è l'ennesimo motivo di imbarazzo per il premier che ha finora rifiutato di confermare che lui fosse presente. Fu un 'porta-party', un invito a portare alcolici per ritrovarsi tutti insieme.

All'evento in giardino parteciparono una quarantina di persone, per mangiare e bere, in un momento in cui ai britannici era permesso incontrarsi con una sola persona di un'altra casa all'esterno, mentre era ancora vietata la mescolanza di più famiglie. C'è già un'inchiesta di Whitewall sui molteplici eventi organizzati al numero 10 di Downing Street e negli altri uffici governativi durante i mesi di rigorose restrizione anti-Covid: l'inchiesta riguarda appunto i due eventi che si tennero probabilmente il 15 e il 20 maggio.

La mail di invito è stata resa pubblica da Itv News: fu inviata da Martin Reynolds, stretto collaboratore del premier, e invitava i colleghi e «trarre il massimo dal bel tempo» con «alcuni drink socialmente stanziati».

Secondo ITV News, il messaggio di Reynolds fu inviato a più di 100 dipendenti del numero 10, tra i quali i più stretti consiglieri del premier. Sky News è certo che Johnson e quella che all'epoca era ancora la sua fidanzata erano presenti; il Labour ha detto che il premier dovrà "rispondere" se effettivamente si confermerà che partecipò.

