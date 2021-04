“LA PORTERÒ IN TRIBUNALE” – GIULIA BONGIORNO È INFURIATA CON LA SOTTOSEGRETARIA GRILLINA ANNA MACINA, CHE HA IPOTIZZATO CHE L’AVVOCATO ABBIA FATTO VEDERE IL VIDEO DELLA RAGAZZA CHE HA DENUNCIATO CIRO GRILLO A MATTEO SALVINI: “ACCUSE FARNETICANTI. LA LEGA CHIEDERÀ LE SUE DIMISSIONI” - “NON PARLO NÉ CON SALVINI NÉ CON ALTRI DELLA MIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. HO ASSUNTO QUESTA DIFESA UN ANNO DOPO I FATTI. E PER MESI DI FRONTE ALLE INSISTENTI RICHIESTE DI INTERVISTE HO PERFINO NEGATO DI AVER ASSUNTO QUESTO INCARICO…”

anna macina 3

Liana Milella per www.repubblica.it

"Accuse farneticanti". "Da immediate dimissioni". "Accuse che finiranno in tribunale". "Perché agirò nei suoi confronti in quanto si lancia in accuse gravissime e del tutto fantasiose contro di me".

È furibonda Giulia Bongiorno contro la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina, avvocata pugliese e grillina. In un'intervista al Corriere della Sera Macina ipotizza che Bongiorno, da avvocato della ragazza che ha denunciato il figlio di Beppe Grillo per violenza, possa aver rivelato al leader della Lega Matteo Salvini il contenuto di un video di cui parla lo stesso Grillo. In pratica utilizzando atti di un processo per uno scopo politico. E proprio su questo passaggio esplode la collera di Bongiorno che ne parla con Repubblica, mentre la Lega ne chiede le dimissioni: "Le insinuazioni della sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina sono gravissime, insultanti e indegne di un membro del governo" attacca il partito di Salvini in una nota.

giulia bongiorno

Ha letto l'intervista?

"Sì, certo. Porterò questa sottosegretaria in tribunale e agirò nei suoi confronti per le accuse farneticanti che mi ha rivolto".

La Lega chiederà le sue dimissioni?

"Certo. Un sottosegretario di Stato alla Giustizia deve garantire l'imparzialità della giustizia. Non può schierarsi contro un legale. Io ho difeso la vittima da un attacco scomposto di Beppe Grillo".

Macina fa scrivere che lei avrebbe mostrato a Salvini gli atti e quindi userebbe questo processo per scopi politici.

"Ma di cosa parla? Chi dice una cosa del genere non conosce me e tutta la mia storia. Io ho sempre tenuto rigorosamente distinta la mia attività di avvocato da quella politica. E ovviamente l'ho fatto anche in questo caso".

giulia bongiorno matteo salvini

Cioè non ne ha mai parlato a Salvini?

"Io non parlo né con Salvini né con altri della mia attività professionale. Mai. Su tutta la vicenda di questa ragazza io ho tenuto sempre il massimo riserbo. Dalla Macina, ma anche da altri esponenti di M5S, arrivano accuse deliranti".

Perché?

"Ho assunto questa difesa nel 2020, quindi un anno dopo i fatti. E per mesi di fronte alle insistenti richieste di interviste ho perfino negato di aver assunto questo incarico. Dirò di più...".

BEPPE GRILLO DIFENDE IL FIGLIO - VIGNETTA BY MANNELLI

Mi dica.

"Quando mi è stato chiesto di assumere l'incarico ho preso tempo prima di accettare e ho fatto presente alla ragazza e ai genitori che la mia nomina avrebbe potuto essere oggetto di strumentalizzazione politica. La famiglia, conoscendo il mio impegno nella difesa delle donne, ha manifestato massima fiducia nei miei riguardi e alla fine ho accettato. Quando ho accettato non ho comunicato a nessuno il mio mandato. A nessuno".

ciro e beppe grillo

Però in questi mesi ha ricevuto pressioni per raccontare dettagli sulla storia.

"Certo che ne ho ricevute. Soprattutto da voi giornalisti. E ho detto e ripetuto che gli atti del processo erano conservati nella mia cassaforte personale e che nessuno, neppure i miei collaboratori di studio, potevano vederli. Nonostante dozzine di telefonate ho sempre detto che non avrei diffuso una sola carta di questo processo per tutelare la riservatezza e la serenità della mia assistita".

anna macina

E non ne ha parlato con Salvini?

"Della vicenda giudiziaria no. Ho parlato con tutti e anche pubblicamente del fatto che il video di Grillo era sorprendente anche perché con Bonafede avevamo allungato i termini per proporre la querela e Grillo nel video attacca la vittima dicendo che avrebbe impiegato ben 8 giorni per denunziare. In tv e con chiunque ho commentato questo. La sottosegretaria Macina delira e finirà in tribunale per questo".

