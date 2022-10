“POSSIAMO PRESUMERE CHE IL FUTURO GOVERNO ITALIANO RISPETTERÀ LE REGOLE” – IL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SCHOLZ MANDA L’ENNESIMO AVVERTIMENTO A GIORGIA MELONI: “L’ITALIA È MOLTO EUROPEISTA, MATTARELLA È DALLA PARTE DELL’EUROPA” – MA NON RIESCE A PRENDERE LE DISTANZE DALLE POLITICHE FILO-RUSSE DELLA GERMANIA, PORTATE AVANTI DAL SUO MENTORE SCHRODER E DALLA MERKEL: “L’ERRORE NON È STATO CONCLUDERE CONTRATTI DI FORNITURA CON MOSCA, MA NON AVER COSTRUITO TERMINALI PER CAMBIARE FORNITORE” (INVECE ARRICCHIRE PUTIN È STATA UNA BELLA SCELTA...)

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

olaf scholz

Il cancelliere tedesco affronta un inverno di massima incertezza, mentre la Germania e il resto d'Europa discutono su come affrontare la crisi energetica.

Il cancelliere della Germania, Olaf Scholz (Osnabrück, 64 anni), sta per completare i 10 mesi a capo del primo governo di coalizione tra socialdemocratici, verdi e liberali e sta preparando il Paese a un inverno di massima incertezza.

VLADIMIR PUTIN OLAF SCHOLZ

La prima economia europea – leggiamo su El Pais - si avvia verso la recessione e l'impennata dei prezzi dell'energia fa temere un autunno caldo di malcontento nelle strade. L'atmosfera è accesa anche in Europa dopo che Berlino ha annunciato la propria risposta nazionale alla crisi energetica: uscire dal debito e stanziare 200 miliardi di euro, il 5% del PIL, per ridurre la bolletta energetica di famiglie e imprese, una mossa che ha scatenato accuse di mancanza di solidarietà tra i partner.

Scholz sarà a La Coruña questo mercoledì con sette dei suoi ministri per partecipare a un atteso vertice ispano-tedesco - che non si tiene dal 2014, quando l'allora cancelliera Angela Merkel e il presidente Mariano Rajoy si incontrarono a Santiago - che metterà in evidenza le sue buone relazioni con il governo di Pedro Sánchez.

MACRON - DRAGHI - SCHOLZ A KIEV

Il cancelliere ha risposto a EL PAÍS attraverso un questionario inviato la scorsa settimana, mentre è rimasto in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus al ritorno dal suo viaggio nel Golfo Persico alla ricerca di forniture alternative al gas russo.

Domanda: Quali risultati concreti si aspetta dal vertice bilaterale tra Spagna e Germania che riguardano la vita dei cittadini?

Risposta. L'amicizia tra Spagna e Germania è profonda e anche le relazioni con Pedro Sánchez e il suo governo sono strette e fiduciose. I cittadini dei nostri Paesi traggono un beneficio fondamentale da queste buone relazioni. A la Coruña si discuteranno questioni di politica di sicurezza, si rafforzerà la cooperazione in campo energetico ed economico, nonché l'istruzione e la ricerca.

vladimir putin angela merkel

D. Dopo i risultati delle elezioni in Svezia e in Italia, quale ruolo pensa che debba avere la socialdemocrazia europea di fronte all'ascesa dell'estrema destra? Crede, come ha detto la commissaria europea Ursula von der Leyen, che Bruxelles abbia gli strumenti per evitare una deriva autoritaria in Italia?

R. L'invasione russa dell'Ucraina ha dimostrato quanto sia utile e importante per l'Unione europea restare unita, agire di concerto e con determinazione. Siamo uniti dallo Stato di diritto e dalla democrazia; nessuno in Europa può scavalcarli. Se guardiamo all'Italia, è chiaro che è una nazione molto europeista, il Presidente Sergio Mattarella è dalla parte dell'Europa. E possiamo presumere che il futuro governo italiano rispetterà le regole e i valori che ci uniscono nell'UE.

Schroeder con Putin

D. La Germania sta affrontando un inverno difficile a causa della mancanza di gas russo: teme un aumento delle proteste e dei disordini sociali?

R. Il governo tedesco ha agito tempestivamente e in modo molto deciso per far superare alla Germania questo inverno. Con nuovi terminali LNG [gas naturale liquefatto] nel nord, ulteriori contratti di fornitura con nuovi partner, il riempimento dei nostri impianti di stoccaggio di gas naturale, la riattivazione delle centrali elettriche a carbone e la possibilità di mantenere in funzione le due centrali nucleari nel sud della Germania fino alla primavera.

Inoltre, abbiamo messo in atto pacchetti di aiuti completi che alleggeriranno l'onere per i cittadini e le imprese di quasi 100 miliardi di euro. E spenderemo fino a 200 miliardi di euro per rendere i costi dell'energia in Germania accessibili a tutti. Nessuno sarà lasciato solo in questa difficile situazione, questo è il nostro obiettivo.

GIORGIA MELONI COME ILARY BLASI MEME

D. La Germania ha fatto autocritica sulla sua dipendenza energetica dalla Russia e quali responsabilità hanno i governi precedenti?

R. L'errore della Germania non è stato tanto quello di concludere contratti di fornitura con la Russia, quanto quello di non aver creato le infrastrutture necessarie e di non aver costruito terminali di GNL per cambiare fornitore da un giorno all'altro, se necessario.

D. Siete disposti a fare un ulteriore passo avanti nell'aiuto all'Ucraina inviando carri armati di fabbricazione tedesca, e la consegna di attrezzature tedesche è stata finora sufficientemente rapida?

R. Il governo tedesco ha infranto un tabù inviando per la prima volta armi di tale portata in una zona di guerra. Questi includono armi molto efficaci come l'obice semovente 2000, i lanciarazzi multipli e il carro armato antiaereo Gepard. Queste armi si stanno dimostrando particolarmente efficaci nell'offensiva dell'esercito ucraino. Ci stiamo coordinando strettamente con i nostri partner e stiamo seguendo la situazione da vicino. Continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario.

olaf scholz vladimir putin

D. C'è il rischio di un confronto nucleare dopo le ultime mosse di Putin?

R. Non ha molto senso fare ipotesi in merito. Come il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dico alla Russia: non fatelo!

D. Lei ha detto che la riforma del mercato europeo dell'energia è urgente. Come devono essere cambiate le regole per abbassare i prezzi?

giorgia meloni esecutivo nazionale fratelli ditalia

R. I prezzi elevati dell'energia sono una grande sfida per tutti i membri dell'UE. È positivo che la Commissione europea abbia presentato delle proposte su come rispondere. Nei prossimi giorni ne discuteremo ampiamente in Europa. L'obiettivo è un approccio comune e coordinato all'interno dell'UE. Quando si accumulano profitti eccessivi, è necessario tagliarli per utilizzare il denaro per abbassare il prezzo dell'energia.

D. Sarà possibile convincere la Francia dell'utilità del gasdotto MidCat e perché è importante per la Germania?

putin merkel

R. L'Unione Europea deve diventare ancora più interconnessa in termini di approvvigionamento energetico, non solo nella situazione acuta, ma anche in vista dell'approvvigionamento con energie rinnovabili. In particolare, collegare la penisola iberica alla rete europea di gasdotti sarebbe un passo molto importante per tutti noi, ed è per questo che sto promuovendo la costruzione del MidCat.

D. Lei ha annunciato una Zeitenwende, un cambiamento radicale nella politica di sicurezza e di difesa. Il suo governo è pronto a guidare militarmente l'Europa e i cittadini tedeschi sono pronti ad assumere questo nuovo ruolo?

R. L'invasione russa dell'Ucraina segna una Zeitenwende. L'Europa, l'Unione Europea, deve reagire e adattarsi a questi nuovi tempi. La Germania, in quanto Paese grande ed economicamente forte nel cuore del continente, ha una responsabilità particolare in questo senso. Prendiamo questo compito molto seriamente, ma sempre in coordinamento con i nostri alleati dell'UE e della NATO.

Olaf Scholz E Vladimir Putin

D. La Germania ha un problema di lavoro. Quale politica migratoria comune vorrebbe vedere in Europa?

R. L'Europa è una meta ambita da milioni di persone in tutto il mondo. Possiamo essere orgogliosi di questo, perché dimostra che stiamo facendo molte cose giuste e che i valori europei sono attraenti. Una cosa è chiara: abbiamo bisogno di immigrazione. Lo vediamo già oggi ovunque ci sia carenza di lavoratori qualificati: ad esempio, negli aeroporti, negli ospedali e nelle officine.

E come può funzionare? Innanzitutto, abbiamo bisogno di accordi più vincolanti con i Paesi di origine e di transito, in condizioni di parità. Se offriamo ai lavoratori più vie legali per raggiungere l'Europa, in cambio deve aumentare la disponibilità dei Paesi d'origine a consentire il rientro dei propri cittadini senza diritto di soggiorno.

angela merkel olaf scholz

In secondo luogo, una politica migratoria che funzioni deve includere un'efficace protezione delle frontiere esterne che soddisfi i nostri standard di stato di diritto. Tale protezione è essenziale per lo spazio Schengen, per viaggiare, vivere e lavorare senza frontiere. In terzo luogo, l'Europa ha bisogno di un sistema di asilo solidale e a prova di crisi.

È nostro dovere offrire una casa sicura alle persone che hanno bisogno di protezione. Sotto la Presidenza francese del Consiglio, negli ultimi mesi abbiamo concordato i primi passi per la riforma del Sistema europeo comune di asilo. Questi sono i primi passi per superare una situazione di stallo che dura da tempo.

ursula von der leyen volodymyr zelensky 3

D. In autunno la Commissione discuterà la modifica delle regole fiscali dell'Eurozona: il 3% e il 60% sono intoccabili? Solo la Germania accetterà di modificare la regola della riduzione del debito di 1/20?

R. La mia impressione è che le regole precedenti si siano dimostrate valide proprio perché hanno dato prova di un alto grado di flessibilità in tempi di crisi. In estate, come governo federale, abbiamo presentato le nostre idee sull'ulteriore sviluppo delle regole fiscali europee.

D. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la dipendenza dal gas russo hanno costretto la Germania e l'Europa a cercare forniture alternative e più sporche, come il carbone. La Germania ha accettato il fatto che non sarà in grado di raggiungere i suoi obiettivi ambientali?

SCHROEDER PUTIN

R. Il nostro obiettivo è ancora quello di raggiungere i nostri ambiziosi traguardi. Parallelamente ai nostri sforzi attuali, stiamo accelerando l'espansione delle energie rinnovabili, in particolare dell'energia eolica offshore e onshore e dell'energia solare. Le emissioni aggiuntive che dovremo emettere quest'inverno e il prossimo a causa dell'invasione russa dell'Ucraina ci spingono a farlo. La lotta al cambiamento climatico rimane una priorità assoluta. Ora più che mai.

giorgia meloni. giorgia meloni francesco lollobrigida