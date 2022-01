13 gen 2022 20:02

“POTREMO AVERE ANCHE 500MILA CONTAGI AL GIORNO, NON È QUESTO IL PROBLEMA, MA I RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA” – A “UN GIORNO DA PECORA” IL SOTTOSEGRETARIO ANDREA COSTA SILURA IL BOLLETTINO: “COMUNICARE OGNI GIORNO OSSESSIVAMENTE IL NUMERO DEI CONTAGIATI NON SO QUANTO PUÒ ESSER UTILE. DOBBIAMO PENSARE AI DATI DEGLI OSPEDALI E SOTTOLINEARE CHE GRAN PARTE DELLE TERAPIE INTENSIVE SONO OCCUPATE DAI NO VAX…”