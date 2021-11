Giada Oricchio per www.iltempo.it

Gaffe di Fabio Fazio con Luca Zaia a “Che Tempo che Fa”: “Eletto come in una monarchia”, “No, una democrazia”. Zaia, presidente della regione Veneto, è stato ospite de il programma della domenica sera di Rai3 e ha parlato dell’importanza dei vaccini nella lotta al Covid-19, del green pass rafforzato per i non vaccinati, dell’esistenza di una sola Lega e dell’autonomia regionale, progetto sospeso a causa della pandemia.

Proprio al momento di introdurre il tema del federalismo, Fabio Fazio si è lasciato sfuggire una battuta sopra le righe: “Lei è stato rieletto nel settembre 2020 con il 76,6% delle preferenze, un record per i presidenti di Regione, praticamente una monarchia”.

Uno sproposito che Zaia ha subito colto e corretto: “No, è una democrazia” e il giornalista ci ha messo una pezza: “E vabbè però è un risultato plebiscitario… si è parlato a lungo di modello veneto… ce ne parla?”.

Così il governatore veneto ha spiegato che intende dar corso alla Costituzione che prevede un’Italia federalista: “L’autonomia è una vera assunzione di responsabilità e in un paese in cui i conti non tornano mai sarebbe bene riuscire finalmente ad allocare le responsabilità di chi gestisce i soldi e deve dare le risposte ai cittadini”.

