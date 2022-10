“IL PROBLEMA E’ IL RAPPORTO TRA MELONI E FORZA ITALIA” - I LEGHISTI SI SMARCANO DALLA FAIDA NEL CENTRODESTRA - I PUNTI DI SCONTRO SONO: LA COPERTURA DI BERLUSCONI A LICIA RONZULLI, IL MALESSERE DI ANTONIO TAJANI CHE SI VEDE MESSO DA PARTE DALL’EX INFERMIERA, I “VAFFA” DI GIORGIA MELONI CHE NON È INTENZIONATA A FARSI IMPORRE DAL CAV NOMI E CASELLE - L’IRRITAZIONE DELLA DUCETTA PER GLI INCONTRI A VILLA GRANDE, RESIDENZA ROMANA DI BERLUSCONI: “E’ L’ULTIMA VOLTA CHE VADO IO DA LUI”

"E' l'ultima volta che vado io da lui", ripete Giorgia Meloni ai colonnelli che l'osservano salire in auto diretta verso Villa Grande, la residenza romana di Silvio Berlusconi.

Quando diventerà premier incaricata anche questa prassi cesserà: non ci saranno più queste visite a domicilio che iniziano a darle a noia. Intanto le tocca. La leader di Fratelli d'Italia si fa accompagnare da Ignazio La Russa, che però non partecipa all'incontro.

Il presidente in pectore del Senato rimane fuori dalla sala. Dentro ci sono solo loro due: Giorgia e il Cav. Il faccia a faccia produce un nulla di fatto. […] Il capo di Forza Italia chiede un pacchetto di ministeri pesanti: Giustizia, Esteri, Sviluppo economico e Turismo "come risarcimento per non aver preso nemmeno una delle due presidenze della Camere".

La leader non cede […] confessa, l'idea di presentarsi al Colle con una lista di nomi che poi le sarebbero respinti […] Morale della favola: il vertice risolutivo del centrodestra non c'è stato nemmeno questa volta. […]

[…] "Stanno tirando la corda, ma dove vogliono andare?", si sfoga Meloni uscita dalla residenza berlusconiana. A chi le chiede come va spesso risponde con l'emoticon di una donna che fa yoga e che dunque è in fase zen. Calma e gesso. Li conosce.

I leghisti per tutta la giornata hanno avvertito i cronisti in Transatlantico: "Guardate che il problema non siamo noi, ma il rapporto fra lei e Forza Italia". […] La copertura di Berlusconi a Licia Ronzulli, il malessere di Antonio Tajani che si vede messo da parte dalla senatrice plenipotenziaria, le "durezze" di Meloni che non è intenzionata a farsi imporre nomi e caselle. "Parliamoci chiaro: senza di noi non governeranno mai, dunque prima o poi dovranno abbassare le pretese", ripete da giorni la premier in pectore, consapevole del piombo sulle ali che le stanno mettendo gli alleati. […]

