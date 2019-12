“PUÒ FARE UN ALTRO GENERE DI ORALE, CON QUELLA FACCIA” - MATTEO SALVINI CONDIVIDE UN POST CONTRO LA NUOVA MINISTRA DELLA SCUOLA CHE VOLEVA L’ESAME ORALE ANONIMO AL CONCORSO DA PRESIDI E GLI HATER SI SCATENANO ASSOCIANDO LA GRILLINA CON ROSSETTO ROSSO ALLA LEWINSKY E PURE A MOANA…

Ilaria Proietti per “il Fatto Quotidiano”

CONTE AZZOLINA

Matteo Salvini è in vena di far festa, a modo suo. E in vista degli ultimi brindisi ha scatenato la "Bestia" social contro la neo ministra della scuola, finita sulla graticola per aver partecipato al concorso per avere l' abilitazione da preside quando era già stata eletta alla Camera.

lucia azzolina

E così al capo della Lega, tra un elogio del limone italiano e una foto della valigia di sua figlia piccola pronta per le vacanze di Capodanno, è bastato alludere via Fb all' esame orale sostenuto da Lucia Azzolina per fare il boom di like, condivisioni e soprattutto commenti a sfondo sessuale. Salvini ha lanciato l' amo attribuendo alla ministra questa frase: "Al concorso per presidi sarebbe bello se l' orale fosse anonimo".

salvini

Il resto lo lascia fare ai suoi fan: i più cortesi associano Azzolina a Monica Lewinsky o a Moana Pozzi. Ma c' è chi si spinge oltre: "può fare un altro genere di orale, con quella faccia" scrive qualcuno più disinibito quando ormai il clima sulla bacheca di Salvini è da osteria malfamata.

luigi di maio lucia azzolina

Tra una battuta su Azzolina e una sulla ex ministra Fedeli, ci va di mezzo pure Sergio Mattarella, a poche ore dal messaggio di fine anno agli italiani: "Non fatevi prendere per il c., spegnete la tv" dice un tale che vuole distinguersi. Per la verità tra i commenti c' è pure chi cerca di far ragionare Salvini ricordandogli cosa farebbe se quella gogna dovesse toccare a sua figlia.

E chi lo riporta con i piedi per terra: "Weee capitone, la ministra ha due lauree, ha superato brillantemente la scuola di specializzazione all' insegnamento secondario, è idonea al concorso per presidi, e tu che nel curriculum hai la partecipazione alla ruota della fortuna, la perculi?". Ma il post rimane lì e cade nel vuoto l' appello dei 5Stelle che chiedono a Salvini di prendere le distanze dai commenti sessisti e volgari. Natale, del resto, è già passato e siamo (stati) tutti più buoni.

