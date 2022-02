LE “PUPAZZE” DI SILVIO - FILIPPO CECCARELLI: “PER QUANTO TEMPO ANCORA LA SOCIETÀ SI TIRERÀ DIETRO LE GIOVANI (ORMAI NON PIÙ TANTO) AMICHE DI BERLUSCONI? L'ALTRO GIORNO È RISCAPPATA FUORI NOEMI. ALTRE DI QUEL GIRO RIEMERGONO CON VARIOPINTA SPORADICITÀ. INTANTO NICOLE L'IGIENISTA PRENDE IL SOLE, BARBARA PROTENDE LE LABBRA E MARYSTHELL FA I BALLETTI SU INSTAGRAM. MA LO STIGMA ALMENO IN PARTE RIMANE E A TAL PUNTO LE ACCOMUNA DA INNESCARE UN'AZZARDATA ANALOGIA CHE AL SOLITO RISALE A UN TEMPO LONTANISSIMO…"

noemi letizia a report 5

Filippo Ceccarelli per “il Venerdì di Repubblica”

Per quanto tempo ancora la società si tirerà dietro le giovani - ormai non più tanto - amiche di Berlusconi?

L'altro giorno, a Report, è riscappata fuoriNoemi, una donna adulta, un matrimonio alle spalle, tre figli, un paio di apparizioni in tv, un'incursione nel business dei profumi; ha ricordato il disagio di quel tempo, le cicatrici che tuttora le ricordano quello spasmo di popolarità; ci sarà anche chi sta peggio di lei, ma non è una vita da invidiare.

BERLUSCONI BUNGA BUNGA

Altre di quel giro riemergono con variopinta sporadicità, non di rado in coincidenza di passaggi politici. Sono tante perché la solitaria megalomania del Cavaliere ne richiedeva in eccedenza e la lentezza dei processi, che le strategie difensive hanno prolungato, fa sì che parecchie ex ragazze continuino ad apparire a vario titolo nei tribunali di tutta Italia, Milano, Bari, Siena.

nicole minetti 8

Ogni tanto qualcuna minaccia qualche rivelazione, poi la ritira; ogni tanto esce qualche filmato, qualche vocale. Intanto Nicole l'igienista prende il sole, Barbara protende le labbra e Marysthell fa i balletti su Instagram.

marysthell polanco tu estas hecha 6

Nei commenti le desiderano e le insultano. Sono passati una dozzina d'anni e dispiace parlarne come se appartenessero a un'eterna categoria intermittente, umbratile e abbastanza spettrale quando in realtà, oltre a essere in carne e ossa, sono diverse l'una dall'altra, chi spiritosa, chi fatalista, chi capricciosa, chi ha capito qualcosa e ha messo la testa a posto.

barbara guerra

Ma lo stigma almeno in parte rimane e a tal punto le accomuna da innescare un'azzardata analogia che al solito risale a un tempo lontanissimo. La Pantasima, o Pantasema, o Fantasima, così come la Pupazza, la Mammoccia e la Signoraccia sono i nomi dati a un'unica antica figura femminile legata ai riti agricoli della cultura pagana nel Centro Italia, in particolare la provincia di Rieti. Nella foto qui sotto se ne vede la raffigurazione: un'enorme struttura di cartapesta animata dall'interno e adornata di fuochi d'artificio.

PUPAZZA RIETI

Al ritmo frenetico dell'organetto, durante le feste patronali la Pantasima seduce e al tempo stesso spaventa la folla, la provoca, ammicca e balla dondolandosi come in un atto sessuale. Fino a quando non si accendono i fuochi e tale creatura ambivalente che segnala un rito di passaggio non viene incenerita dalle fiamme purificatrici.

PANTASIMA

La temeraria trasposizione, così come il periodico magnetismo delle ex olgettine nell'immaginario italiano, valgono forse a indicare come i grandi scandali berlusconiani abbiano segnato un prima e un poi. In mezzo, oltre a lui, c'erano necessariamente loro, le Pantasime; ma soprattutto, sulla soglia, era rimasta incastrata la verità. «Ma non voglio dirla così» ha detto Noemi «la verità è tutt' altra roba». Mentre l'umanità è più facile da capire.

