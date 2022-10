UNA “PURPETTA” DI TRAVERSO – STA PER ANDARE A PROCESSO L'EX SENATORE LUIGI CESARO, GIA' PLENIPOTENZIARIO DI BERLUSCONI IN CAMPANIA, AI DOMICILIARI DALLA SCORSA SETTIMANA – IL GIP HA CHIUSO LE INDAGINI CHE VEDONO “GIGGINO ’A PURPETTA” ACCUSATO DI CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA E CORRUZIONE ELETTORALE PER UN PRESUNTO SCAMBIO DI VOTI E FAVORI CON IL CLAN CAMORRISTICO PUCA...

Estratto dell’articolo di Leandro Del Gaudio per “Il Mattino”

Ha battuto su due punti in particolare: «La distanza fisica da Sant'Antimo, con una carriera politica spesa quasi interamente a Roma; la completa estraneità rispetto alle fortune imprenditoriali dei fratelli o della famiglia Cesaro in generale». Eccolo Luigi Cesaro, l'ex senatore, ex presidente della Provincia, ex notabile di Forza Italia, per la prima volta dinanzi al giudice che lo ha arrestato.

ARMANDO E LUIGI CESARO

Sedicesimo piano della Torre B, sono da poco passate le tre di ieri pomeriggio, quando non passa inosservata la sagoma di un ex potente della politica campana e nazionale, mentre varca la soglia del Palazzo di giustizia, raggiunto di recente da un doppio provvedimento di natura giudiziaria. Come è noto sono stati i carabinieri del Ros (agli ordini del comandante Andrea Manti) a notificargli l'ordine di arresto ai domiciliari nel corso della inchiesta sulla presunta Sant'Antimo connection; oltre a un secondo atto giudiziario: è un avviso di chiusa inchiesta, l'atto che fa da preludio a una probabile richiesta di processo per l'ex senatore.

Due le accuse che gli sono state mosse: concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale, in uno scenario investigativo che fa leva sulle accuse di pentiti del clan Puca e alcune intercettazioni che lo tirano in ballo, a proposito delle elezioni del 2017 a Sant' Antimo. Inchiesta condotta dai pm Loreto e Serio (ieri presenti all'interrogatorio), a leggere la misura cautelare, in un intero spaccato amministrativo alle porte di Napoli la democrazia sarebbe stata sospesa per anni.

SILVIO BERLUSCONI E LUIGI CESARO

Ma come ha replicato Luigi Cesaro a queste accuse? […] Difeso dal professore Alfonso Furgiuele e dall'avvocato Michele Santonastaso, Cesaro ha replicato sulle due accuse principali. Si parte dalla storia dei voti comprati: Cesaro ha respinto le accuse, facendo leva proprio sul materiale che sta alla base della misura cautelare del gip Miranda.

[…] C'era stata una promessa a sostenere candidati e galoppìni locali? «Niente affatto - è la replica - dal momento che non c'è traccia di questa promessa a leggere le carte dell'inchiesta».

LUIGI CESARO E FRANCESCA PASCALE

Ma c'è un altro punto su cui fa leva l'inchiesta che vede attualmente agli arresti domiciliari Luigi Cesaro. E riguarda il narrato di alcuni collaboratori di giustizia del clan Puca, che sostengono di aver investito nelle sorti imprenditoriali dei fratelli Cesaro. È l'accusa che tiene sotto processo Aniello, Raffaele e Antimo Cesaro, sulla scorta dei presunti rapporti intrecciati con il boss Pasquale Puca (alias 'o minorenne), che avrebbe consegnato soldi alcuni decenni fa, in cambio di una sorta di tangente fissa da ricevere alla fine di ogni mese.

LUIGI CESARO E NICOLA COSENTINO

È questo il punto sul quale ieri Cesaro ha anticipato una parte della sua versione difensiva rispetto al processo che dovrà sostenere nei prossimi mesi. «Non faccio l'imprenditore, non mi occupo di attività da manager nei più disparati settori che hanno riguardato le attività della mia famiglia, non posso rispondere di cose che non conosco e che non appartengono alla mia attività individuale. Ho speso gli ultimi decenni ad occuparmi di politica, sono stato quasi sempre impegnato a Roma, non sono a conoscenza di queste attività».

LUIGI CESARO E FRANCESCA PASCALE

[...] la sua posizione è stata stralciata due anni fa rispetto a quella degli altri imputati (fratelli compresi), che si ritrovano due volte alla settimana dinanzi a una sezione penale del Tribunale di Napoli. Tocca ora a Luigi Cesaro assistere alle accuse di pentiti e al contenuto di intercettazioni, a proposito di un presunto patto politico-mafioso-imprenditoriale che avrebbe determinato la sospensione della democrazia in un Comune di 40mila anime alle porte di Napoli.

