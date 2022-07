ORA CHE NON HA PIÙ NIENTE DA PERDERE, DRAGHI METTE IL TURBO – “MARIOPIO” IN CONSIGLIO DEI MINISTRI È APPARSO FRIZZANTINO: “CI SARÀ TEMPO PER I SALUTI. ORA METTIAMOCI AL LAVORO CON LA STESSA DETERMINAZIONE NELL’ATTIVITÀ CHE POTREMO SVOLGERE. DOBBIAMO FAR FRONTE ALLE EMERGENZE LEGATE ALLA PANDEMIA, ALLA GUERRA IN UCRAINA, ALL’INFLAZIONE, AL COSTO DELL’ENERGIA E PORTARE AVANTI L’IMPLEMENTAZIONE DEL PNRR” – LE LODI AI MINISTRI E AL SOTTOSEGRETARIO GAROFOLI: “IL PIÙ BRAVO DI TUTTI” (PENSA COME SONO GLI ALTRI…)