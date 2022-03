“PUTIN È ISOLATO” - JOE BIDEN È MOLTO CIARLIERO IN QUESTI GIORNI: OGGI È TORNATO A PARLARE DI “MAD VLAD”, ABBANDONANDO PERÒ I TONI MINACCIOSI DELLE ULTIME USCITE (“MACELLAIO”, “CRIMINALE”, “DITTATORE”): “SONO SCETTICO SUL FATTO CHE LE TRUPPE RUSSE SI STIANO RITIRANDO, NON CI SONO PROVE” - L'ATTACCO ALLE COMPAGNIE PETROLIFERE: "AD ALCUNE PIACE L'AUMENTO DEI PREZZI..."

Biden, la guerra di Putin costa anche a Usa e alleati

(ANSA) - "La guerra di Putin ha un costo anche per gli Stati Uniti e gli alleati in tutto il mondo". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden annunciando che sarà sbloccato 1 milione di barili di petrolio al giorno dalle riserve strategiche Usa.

Biden contro major petrolio che sfruttano guerra Putin

(ANSA) - Joe Biden ha fustigato le compagnie petrolifere americane che si stanno arricchendo con la guerra voluta da Putin in Ucraina. "Alcune società stanno aumentando la produzione, ma ad altre piace l'aumento dei prezzi", ha denunciato, ricordando che lo scorso anno le major del settore hanno generato 80 miliardi di dollari di profitti.

Biden, Putin isolato,ha licenziato alcuni suoi consiglieri

(ANSA) - "Putin sembra isolato, pare che abbia licenziato alcuni dei suoi consiglieri". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca.

Biden, sono scettico sul ritiro delle truppe russe

(ANSA) - "Sono scettico sul fatto che le truppe russe si stiano ritirando, non abbiamo nessuna prova che questo stia accadendo". Lo ha detto il presidente Joe Biden alla Casa Bianca.

Biden a Congresso, accelerare su energia pulita Made in America

(ANSA) - Joe Biden chiede al Congresso americano di imporre multe sulle società petrolifere e di gas che hanno in affitto terreni pubblici ma non producono energia. Lo afferma la Casa Bianca. Il presidente americano si appresta anche a chiedere al Congresso di accelerare la transizione verso un'energia pulita 'Made in America'.

Biden invoca poteri Guerra Fredda per i materiali delle batterie

(ANSA) - Joe Biden si appresta ad emettere una direttiva per autorizzare il ricorso al Defense Production Act per assicurare la produzione dei materiali essenziali come il litio, il nickel, il cobalto e la grafite. Si tratta di materiali essenziali per le batterie a grande capacità e per i veicoli elettrici.

L'obiettivo è quello di combattere il caro-prezzi di tali materiali legato al forte rialzo per il boom della domanda di veicoli elettrici, per i problemi alle catene di approvvigionamento e per il conflitto in Ucraina. Biden ricorre così ai poteri previsti dal Defense Production Act del 1950, durante la Guerra Fredda, ovvero la stessa autorità chiesta da Harry Truman per produrre l'acciaio per la guerra di Corea e da Donald Trump per la produzione di mascherine durante la pandemia.