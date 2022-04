“GLI EUROPEI NON POSSONO FARE A MENO DELL’ENERGIA RUSSA” - L’UE STA PREPARANDO L’EMBARGO ALLE IMPORTAZIONI DI PETROLIO RUSSO (MA NON PRIMA DEL SECONDO TURNO ELETTORALE IN FRANCIA) E PUTIN FA IL DURO. MA SE SARANNO SUPERATE LE RESISTENZE DELLA GERMANIA, PRESTO POTREBBE ARRIVARE IL BLOCCO ANCHE PER IL GAS. LA COMMISSIONE EUROPEA STA PREPARANDO DELLE LINEE GUIDA PER LE IMPRESE, PER AVVERTIRE CHE IL PAGAMENTO IN RUBLI VIOLA LE SANZIONI. QUINDI LE AZIENDE DELL’UE NON POTRANNO PIÙ COMPRARE IL METANO DA PUTIN…