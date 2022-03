“PUTIN PAGHERÀ UN PREZZO ALTO. STA FACENDO UN’ATROCITÀ” - BIDEN MINACCIA (SI FA PER DIRE) “MAD VLAD” DOPO I TERRIBILI ATTACCHI AI CIVILI. IL CREMLINO NEGA DI AVER BOMBARDATO IL TEATRO DI MARIUPOL - MOSCA BLOCCA IL SITO DELLA BBC: “È SOLO L’INIZIO DELLE AZIONI DI RISPOSTA ALLA GUERRA DELL’INFORMAZIONE SCATENATA DALL’OCCIDENTE” - LA NATO RIBADISCE IL SUO NO ALLA NO-FLY ZONE: “POTREBBE TRASFORMARSI IN UNA GUERRA A TUTTI GLI EFFETTI CON LA RUSSIA”

putin zelensky biden

MOSCA, NON ABBIAMO COLPITO NOI IL TEATRO DI MARIUPOL

(ANSA) - La Russia nega le accuse di aver bombardato il teatro di Mariupol, che ospitava centinaia di civili sfollati. Secondo il ministero della Difesa di Mosca è stata la milizia ultranazionalista ucraina del Battaglione Azov a distruggere l'edificio. Lo riporta la Tass.

Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | A Mariupol bombardato un teatro-rifugio. Biden: «Putin pagherà»

Da www.corriere.it

strage di civili in coda per il pane a chernihiv 1

Ore 19.06 - Inviato di Fox ferito ha lasciato il Paese

L’inviato britannico di Fox news Benjamin Hall, gravemente ferito in un attacco delle forze russe in Ucraina che ha ucciso due suoi colleghi, ha lasciato il paese oggi. Lo ha annunciato l’amministratore Fox News Media, Suzanne Scott, sottolineando che Hall era «di buon umore e reattivo». «Ben è vigile e di buon umore. Viene curato nel miglior modo possibile. Siamo in stretto contatto con sua moglie e la sua famiglia. Continuate a pregare per lui», ha detto Scott.

Ore 19.04 - Fed: Kiev può aumentare pressione prezzi e frenare crescita

La guerra in Ucraina potrebbe creare pressioni inflazionistiche e rallentare la crescita. Lo afferma la Fed al termine della due giorni di riunione.

strage di civili in coda per il pane a chernihiv.

Ore 19 - Ipotesi contributo come sisma a profughi in Italia

Un «contributo di autonoma sistemazione» — sul modello di quelli concessi alle persone sfollate per i terremoti — per i profughi ucraini in Italia. L’ipotesi — si apprende — è al vaglio del Governo in vista del decreto da approvare domani in Consiglio dei ministri.

Nessuna decisione è stata ancora presa, ma il flusso di chi fugge dalla guerra continua senza sosta e si lavora a possibili soluzioni di accoglienza che non mettano in crisi il sistema, come appunto la concessione di uno stanziamento mensile ai rifugiati — per il 90% donne e bambini — che potranno trovarsi autonomamente un alloggio e soddisfare le esigenze quotidiane. E potrebbe anche esserci un incentivo economico alle famiglie che accolgono ucraini.

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 29

Ore 18.56 - Zelensky sente Erdogan: «Discussa intensificazione del dialogo pacifico»

Ore 18.48 - Fonti: verso maggior controllo su 5G e rafforzamento struttura Golden power

Faro sul 5G e sulla possibilità per le amministrazioni di avere maggiore controllo strategico sulle operazioni aziendali. Messa a regime, sul modello francese, dell’estensione dei campi di applicazione dei poteri di golden power stabilita durante la pandemia Covid. Ma anche un rafforzamento della struttura preposta alla valutazione.

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 17

Sono alcuni degli interventi sul Golden power che, secondo quanto si apprende da fonti di governo, dovrebbero essere introdotti con il decreto per fronteggiare l’impatto della crisi in Ucraina.

Ore 18.31 - Kiev: «Abbiamo liberato il sindaco di Melitopol»

Il vice capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Kyrylo Tymoshenko ha riferito che il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov è stato liberato. Lo riferisce l’agenzia Ukrinform. «Un’operazione speciale per liberare il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov è stata appena completata con successo. È al sicuro», ha detto Tymoshenko, assicurando che Fedorov tornerà a ricoprire l’incarico.

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 20

Ore 18.20 - Il Papa a Kirill: «Oggi non si può più parlare di guerra giusta. Uniamoci nello sforzo di aiutare la pace, per fermare il fuoco»

«Chi paga il conto della guerra è la gente, sono i soldati russi ed è la gente che viene bombardata e muore. Non si può oggi parlare di guerra giusta». Così Papa Francesco nel corso del colloquio telematico tenuto oggi nel primo pomeriggio con il Patriarca di Mosca Kirill in cui entrambi hanno sottolineato l’eccezionale importanza del processo negoziale in corso. «Uniamoci — ha detto Bergoglio — nello sforzo di aiutare la pace, per fermare il fuoco».

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 35

Ore 18.04 - Biden: «In gioco autodeterminazione popoli . In nuovi aiuti militari forniremo anche droni»

«È un’atrocità» quello che stanno facendo i soldati russi, come il «sequestro di ostaggi» nell’ospedale di Mariupol. Siamo determinati a far pagare a Putin un prezzo altro». Così il presidente Joe Biden, rispondendo all’intervento del presidente dell’Ucraina Zelensky, che ha rivolto un appello al Congresso americano perché aiuti il suo popolo.

«Ci ha chiesto aiuti e mezzi militari ed è ciò che faremo — ha aggiunto — noi prendiamo le minacce di Putin in modo molto serio, avevamo già fornito aiuti prima dell’invasione». Nuovi aiuti saranno destinati all’Ucraina, da elicotteri da trasporto a veicoli. Altri duecento milioni di dollari in aiuti sono stati aggiunti dalla Casa Bianca, ha annunciato, che aggiunti agli altri 800 milioni già stanziati, portano a «un miliardo di dollari di aiuti» all’Ucraina. La volontà degli Stati Uniti è permettere la «difesa dello spazio aereo».

vladimir putin joe biden ginevra 2021

Ore 17.53 - Bombardato un teatro-rifugio a Mariupol

Le forze armate russe hanno bombardato il Teatro drammatico di Mariupol, in Ucraina, mentre «centinaia di civili» erano rifugiati al suo interno. Lo ha affermato il Consiglio comunale della città, su Telegram, sottolineando che non ci sono ancora informazioni su eventuali vittime.

Le forze russe continuano a bombardare zone residenziali, secondo la dichiarazione. «L’esercito russo ha attaccato il Teatro Drammatico di Mariupol, dove si nascondeva un gran numero di cittadini! Non si sa quante persone siano morte sotto le macerie. Ora ci sono feroci battaglie. Nessuno può raggiungere i blocchi, non sappiamo se ci sono sopravvissuti», si legge in un messaggio sul profilo Twitter del Parlamento di Kiev.

strage di civili in coda per il pane a chernihiv 3

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiarito: «I russi sapevano che c’erano dei civili all’interno». il vicesindaco della città, Serhiy Orlov, ha spiegato che nell’edificio «si trovavano tra le mille e le 1.200 persone. Il vicesindaco ha aggiunto di non essere in grado di dire se il bombardamento abbia provocato vittime».

Ore 17.32 - Attacco russo contro civili in fuga da Mariupol

Un convoglio di civili che stava fuggendo dalla città assediata di Mariupol è stato colpito da razzi lanciati dalle forze russe. Lo ha fatto sapere, in un post su Facebook, l’esercito ucraino. I civili stavano fuggendo verso Zaporizhzhya, a più di 200 chilometri a nordest. Varie persone sono state uccise, ha dichiarato l’esercito, mentre il governo locale di Zaporizhzhya ha parlato di almeno cinque persone ferite, tra cui un bambino in gravi condizioni.

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 9

Ore 17.20 - Cnn, la diretta interrotta dagli spari

Un giornalista della Cnn, che stava facendo in diretta il punto da Odessa, nel sud dell’Ucraina, si è fermato ed è rimasto in silenzio, per le esplosioni avvertite in lontananza, alle sue spalle. Si sono sentiti una serie di potenti colpi di artiglieria pesante. «Non è qualcosa a cui siamo abituati» ha poi commentato il giornalista inglese Nick Paton Walsh, voltandosi verso la direzione da cui sono arrivati i rumori della guerra. Sono già morti tre cronisti durante il conflitto.

vladimir putin joe biden ginevra

Ore 17.10 - Russia blocca il sito della Bbc: «È solo l’inizio»

È stato bloccato in Russia il sito web della Bbc. Lo ha annunciato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, sottolineando che il provvedimento è «solo l’inizio delle azioni di risposta alla guerra dell’informazione scatenata dall’Occidente».

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 8

In precedenza l’ente regolatorio russo per i media Roskomnadzor ha bloccato una dozzina di siti, fra cui quello di Bellingcat, noto per le indagini giornalistiche sull’avvelenamento con il novichok del dissidente russo Alexei Navalny, dell’ex spia russa Sergei Skripal e sull’abbattimento del volo Mh17 al confine fra Russia e Ucraina. Fra gli altri siti bloccati, riferisce Moscow Times, anche un sito israeliano in lingua russa e alcuni media locali e regionali come Permdaily.ru. La Russia aveva già bloccato Facebook, Twitter e gli app store di Apple e Google.

Ore 16.37 - Nato, alleati compatti su no a no-fly zone

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 18

«Gli alleati sono uniti nel sostenere che la Nato non dovrebbe schierare le sue forze sul territorio o nello spazio aereo dell'Ucraina, perché abbiamo la responsabilità di garantire che questa guerra non si intensifichi oltre l'Ucraina».

Lo dice il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla richiesta di no-fly zone da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Vediamo morte, distruzione e sofferenza in Ucraina, ma questo può peggiorare se la Nato interviene con un'azione che potrebbe trasformare» il conflitto «in una guerra a tutti gli effetti tra Nato e Russia», spiega.

Ore 16 - Olga Smirnova lascia il Bolshoi di Mosca, attesa alla Scala per il gala deedicato alla Fracci

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 37

La star della compagnia di balletto del Bolshoi di Mosca Olga Smirnova ha lasciato la Russia per entrare nel Balletto Nazionale Olandese. Lo annuncia con un comunicato stampa la storica compagnia: «Olga Smirnova ha denunciato esplicitamente l'invasione russa dell'Ucraina. Invasione che rende insopportabile per lei continuare a lavorare nel suo Paese». L'etoile è attesa il 9 aprile tra le protagonista del gala dedicato a Carla Fracci.

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 36

Ore 15.47 - Onu, almeno 726 civili morti; 104 donne e 52 bambini

Almeno 726 civili sono morti in 20 giorni di guerra in Ucraina e 1.174 sono rimasti feriti. È l'ultimo aggiornamento fornito dalla Nazioni Unite. Tra le vittime ci sono almeno 104 donne e 52 bambini

Ore 15.47 - Oms, confermati altri 12 attacchi a sanità in Ucraina

«L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha verificato altri 12 attacchi all'assistenza sanitaria in Ucraina». Lo segnala via Twitter l'agenzia Onu per la salute che aggiunge di aver confermato in totale 28 nuovi attacchi al settore in più parti del mondo.

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 10

Oltre agli episodi che si sono verificati in Ucraina alle prese col conflitto con la Russia, si aggiungono anche 15 casi nei territori palestinesi occupati e 1 in Sudan. «Questi attacchi sono avvenuti nei mesi di febbraio e marzo», informa l'Oms che «condanna qualsiasi attacco all'assistenza sanitaria, ovunque», conclude.

Ore 15.44 - Il patriarca Kirill parla con papa Francesco

Il patriarca russo Kirill ha parlato del conflitto in Ucraina con Papa Francesco. Lo fa sapere la chiesa di Mosca che aggiunge: «Le parti hanno sottolineato l'eccezionale importanza del processo negoziale in corso, esprimendo la loro speranza per il raggiungimento al più presto di una pace giusta».

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 11

Ore 15.30 - Un piano di pace in 15 punti. Kiev: «La bozza dell’accordo diffusa dal Ft contiene solo le richieste russe»

Esiste già una bozza di accordo in quindici punti che comporterebbe la rinuncia di Kiev alle ambizioni di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza. Secondo il «Financial Times», che per primo ha dato la notizia dopo aver parlato con alcuni negoziatori, tra i 15 punti, c'è il cessate il fuoco e il ritiro della Russia se Kiev dichiara la neutralità e accetta limiti alle sue forze armate. Kiev dovrebbe inoltre promettere di non ospitare più basi militari o armi straniere in cambio della protezione di alleati come Stati Uniti e Regno Unito e la Turchia.

missili russi colpiscono un palazzo residenziale a kiev 4

Kiev sottolinea — però — che la bozza di un accordo di pace in Ucraina pubblicata dal Financial Times «rappresenta soltanto le richieste della Russia». Il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podoliak, ha fatto sapere che «l’Ucraina ha le sue posizioni e le uniche cose che confermiamo in questa fase sono il cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe e garanzie di sicurezza da un certo numero di Paesi».

Ore 15.13 - Fitch, il pagamento bond russi in rubli costituisce default

Combattimenti a Hostomel Ucraina 2

Il pagamento «in valuta locale» delle cedole sugli Eurobond in dollari statunitensi della Russia rappresenterebbe «un default sovrano, alla scadenza del periodo di grazia di 30 giorni». Una «siffatta ridenominazione forzata» dei pagamenti sarebbe indicativa del fatto che «un default o un processo assimilabile al default è iniziato». Lo chiarisce l'agenzia di rating Fitch in una nota di commento sui potenziali eventi di default della Russia, ricordando che quelle in scadenza oggi sono le prime cedole in valuta estera dopo il decreto del 5 marzo di Putin che impone di pagare in rubli i creditori di Paesi che hanno sanzionato Mosca.

Combattimenti a Hostomel Ucraina

Ore 14.58 - Svizzera si allinea a Ue, sanzioni contro Minsk e 197 oligarchi

Svizzera si allinea ulteriormente all’Ue nelle sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Il governo di Berna ha oggi allungato l’elenco delle persone sanzionate. Alla lista, che è ora identica a quella dell’Unione europea, sono state aggiunte oltre 200 fra persone e organizzazioni russe. Inoltre l’esecutivo elvetico ha adottato in toto le sanzioni europee contro la Bielorussia. L’estensione dell’elenco è stata approvata oggi dal ministro dell’Economia Guy Parmelin. Sono state aggiunte 197 persone fisiche e nove organizzazioni finanziarie.

Ore 14.42 - Putin: «Il vero genocidio è stato in Donbass per 8 anni. Noi non vogliamo invadere l’Ucraina»

guerra russia ucraina

A subire «un vero genocidio» sono stati gli abitanti del Donbass per 8 anni. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass. «Le truppe russe a Kiev non significano che vogliamo invadere l’Ucraina» ha detto Putin aggiungendo che le sanzioni contro la Russia sono il frutto di una politica miope». Il presidente russo si è detto disposto a discutere sulla «smilitarizzazione e danizificazione dell’Ucraina»

Ore 14.18 - Zelensky al Congresso Usa | Il discorso: «Siamo bombardati ogni giorno, ma non molliamo. Viviamo l’ 11 settembre ogni giorno da settimane», il video shock

«Sono fiero di salutarvi da Kiev, vittima dei bombardamenti dei russi tutti i giorni ma noi non molliamo, come tutte le altre città» ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky iniziando il suo collegamento con il Congresso Usa.

bambini ospedale mariupol

Il presidente ha ricordato ai deputati americani l’attacco dell’11 settembre: «Noi viviamo l’11 settembre da tre settimane. Il nostro Paese si è trovato nella peggiore guerra dalla seconda guerra mondiale».

Zelensky ha chiesto più sanzioni contro Mosca: «L’Ucraina è grata agli Stati Uniti ma vi chiedo di fare di più per fermare la macchina da guerra della Russia. Tutti i politici della Russia dovrebbero essere sanzionati, tutte le aziende americane devono lasciare la Russia. Una no fly zone non è troppo da chiedere, chiudete i porti americani alla Russia».

guerra in ucraina

Nel corso dell’intervento di Zelensky, è stato proiettato un video documento sulla guerra. Immagini agghiaccianti, toccanti, con una rassegna di volti di bambini in lacrime, feriti, di corpi gettati nelle fosse, immagini che sembravano appartenere a un’epoca lontana. Il Congresso ha seguito le immagini in silenzio. Al termine del discorso standing ovation per il presidente ucraino.

Ore 14.17 - Rilasciato dai russi il sindaco di Skadovsk

feriti ospedale di mariupol

Il sindaco di Skadovsk, città portuale ucraina occupata nella provincia di Kherson, dice di essere stato rilasciato in un video postato su Facebook citato da The Kyiv Independent. Yakovlev, che era stato sequestrato dai militari russi insieme con il suo vice Yuri Palyukh - come aveva riferito il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba su Twitter - nel video ha anche detto che gli occupanti russi hanno promesso di liberare altri detenuti e ha chiesto ai residenti di non farsi prendere dal panico.

Ore 14.02 - Cremlino, orari irregolari ma Putin «emotivamente ok»

ospedale mariupol

Il presidente della Russia Vladimir Putin sta lavorando in orari «estremamente irregolari», ma è «emotivamente a posto». Lo ha detto il portavoce del Cremlimo, Dmitry Peskov. «La giornata lavorativa del presidente dura dalla mattina alla sera tardi» e «il suo orario di lavoro è estremamente irregolare», ha spiegato Peskov ai giornalisti. Rispondendo a una specifica domanda, Peskov ha aggiunto che «il suo stato emotivo è ok»

guerra in ucraina

Ore 14 - I russi sparano a manifestanti pacifici in piazza

I soldati russi hanno aperto il fuoco e usato gas lacrimogeni per disperdere manifestanti pacifici ucraini radunati nella piazza davanti al consiglio comunale per chiedere il rilascio dei leader locali detenuti nella zona occupata di Skadovsk, dell’Oblast di Kherson. Lo riferisce The Kyiv Independent.

bombardamento su mariupol 2 guerra russia ucraina strage di civili in coda per il pane a chernihiv 2 strage di civili in coda per il pane a chernihiv bombardamento su mariupol bombardamento su kiev guerra in ucraina strage di civili in coda per il pane a chernihiv guerra in ucraina bombardamento su mariupol 3 bombardamento su mariupol 4 fuga da mariupol