“PUTIN STA SUONANDO BIDEN COME UN TAMBURO” - DONALD TRUMP ALLA CONFERENZA DEI CONSERVATORI CPAC, OLTRE A DEFINIRE “MAD VLAD” “INTELLIGENTE”, NE APPROFITTA PER LANCIARE QUALCHE SILURO ATOMICO AL NEMICO “SLEEPY JOE”. MA IL SUO DISCORSO È PIENO DI CONTRADDIZIONI. E NON PUÒ FARE TROPPO IL FILO-RUSSO: LA VECCHIA GUARDIA REPUBBLICANA NON APPREZZA (CAPITELI, VOGLIONO DE-SOVIETIZZARE IL MONDO)

Da “Libero quotidiano”

Pur definendo il conflitto in Ucraina «spaventoso» e «atroce», l'ex presidente americano Donald Trump continua a fare complimenti a Vladimir Putin e a scaricare indirettamente la responsabilità dell'invasione russa in Ucraina sul «debole» e «incompetente» Joe Biden. Il rischio ora, avverte Trump, «è quello di un "grande conflitto in Europa", di una "guerra mondiale".

Sul palco della Conservative Political Action Conference, a Orlando in Florida, Trump ha parlato per 90 minuiti e, fra le righe, ha fatto trapelare che potrebbe candidarsi nel 2024. «Abbiamo vinto due volte, possiamo vincere anche la terza», ha detto tornando a cavalcare la sua teoria delle elezioni rubate nel 2020. Con toni più pacati del solito, il tycoon repubblicano ha intrattenuto la platea conservatrice dilungandosi sulla politica estera.

Ha lodato il «coraggio» del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e spiegato come «il problema non è che Putin è intelligente, è che i nostri leader sono stupidi. Per me sarebbe stato facile mettere fine a questa farsa».

Quanto sta accadendo in Ucraina «non sarebbe mai dovuto succedere. Se fossi stato alla presidenza, se non ci avessero rubato il voto, non sarebbe mai accaduto». E questo perché, ha detto, «con Putin avevo un'affinità. Lo sapeva che con me non poteva giocare». Ora invece «sta suonando come un tamburo Biden», un presidente debole che sta facendo male e che «ha fatto perdere al nostro paese la fiducia in se stesso».

