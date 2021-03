“PER QUALCHE MESE CI SARÀ ANCORA DA BALLARE” (MA CHE È, UNA MINACCIA?) – I PENSIERINI DI MATTEO RENZI NELLA “ENEWS”: “IL PD DECIDERÀ COSA FARE, DOPO CHE ZINGARETTI HA DETTO DI VERGOGNARSI DEL PROPRIO PARTITO. I CINQUE STELLE HANNO ORGANIZZATO UN SUMMIT DECISIVO TRA GRILLO E CONTE PER RILANCIARE L`ESPERIENZA PENTASTELLATA IN STRETTO RACCORDO COL PD. AUGURI A TUTTI. TUTTO HA INIZIATO A CAMBIARE, MA MOLTO ANCORA CAMBIERA'. I SONDAGGI DI OGGI TRA UN ANNO SARANNO UN LONTANO RICORDO PER TUTTI…”. TE PIACEREBBE, MATTÈ…

(DIRE) - "L`effetto Draghi sull`economia e` stato immediato: i mercati sono tornati ai livelli pre Covid e in giro per il mondo c`e` molta aspettativa sulla leadership italiana. Ma c`e` un effetto Draghi anche sulla politica del nostro Paese. Il PD decidera` cosa fare, dopo che il Segretario uscente Nicola Zingaretti ha detto di vergognarsi del proprio partito". Lo dice Matteo Renzi, nella enews.

"I Cinque Stelle - aggiunge - hanno organizzato un summit decisivo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, nella casa al mare del comico genovese per rilanciare l`esperienza pentastellata in stretto raccordo col PD. Auguri a tutti. La mia opinione e` che per qualche mese ci sara` ancora da? ballare. Tutto ha iniziato a cambiare, ma molto ancora cambiera`. I sondaggi di oggi tra un anno saranno un lontano ricordo per tutti. Per questo sara` fondamentale allenarsi come fosse una maratona, non come fossero i 100 metri".

