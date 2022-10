“QUALCUNO HA VOLUTO VENDICARSI, MAGARI PERCHÉ NON È STATO ELETTO” – TAJANI PROVA A METTERE UNA PEZZA ALLE PUTINATE DI BERLUSCONI: “PER NOI CONTANO I FATTI. E NOI ABBIAMO SEMPRE VOTATO A FAVORE DELLA NATO E DELL’EUROPA” – “MI SEMBRA DIFFICILE CHE SIA OPERA DELLA RONZULLI O DI BERLUSCONI. QUELLE FRASI HANNO DANNEGGIATO IN PRIMO LUOGO LUI. MELONI NON RIAPRIRÀ LA TRATTATIVA MINISTERIALE. SE SI PENSA CHE IO POSSA ESSERE UTILE FACCIO IL MINISTRO. ALTRIMENTI POSSO ANCHE NON FARE NIENTE…”

IL NUOVO AUDIO DI BERLUSCONI BY LAPRESSE: ZELENSKY? NON POSSO DIRE QUELLO CHE PENSO

antonio tajani silvio berlusconi convention di forza italia

(ANSA) - "In quella sala c'erano almeno cento persone. Può essere stato chiunque. Ho l'impressione che qualcuno abbia voluto vendicarsi. Magari perché non è stato eletto. Poi chi conosce Berlusconi, sa che lui ha sempre parlato così. Si sa che certe cose le dice perché è convinto che se fosse stato coinvolto in prima persona insieme alla Merkel sarebbe riuscito a fermare la guerra".

putin berlusconi

In un colloquio con Repubblica sull'aereo verso Bruxelles, il coordinatore Fi Antonio Tajani dà la sua lettura sul caso degli audio filo-Putin che hanno mandato nel caos il governo ancora prima di nascere. "Per Forza Italia - afferma il vicepresidente del Ppe in volo per il vertice del Partito Popolare - contano i fatti, i voti. E noi abbiamo sempre votato a favore della Nato e dell'Europa.

berlusconi tajani 12

Silvio Berlusconi, anche come parlamentare europeo, ha sempre votato in difesa dell'Ucraina. Anche documenti durissimi. Non ci possono essere dubbi sulla nostra posizione".

A Bruxelles, afferma il dirigente azzurro, "ci vado su mandato di Berlusconi, con cui ho parlato ieri sera, proprio per spiegare queste cose. E' molto dispiaciuto per questo incidente. Se non ci fossero state le consultazioni sarebbe venuto lui stesso qui a Bruxelles".

il nuovo audio di berlusconi sulla guerra in ucraina 2

Quanto alla "vendetta", Tajani esclude che sia stata una scelta del Cavaliere: "Quelle frasi, rese pubbliche, hanno danneggiato in primo luogo lui". E non crede nemmeno che sia stata opera di Licia Ronzulli per colpire la Meloni e lo stesso Tajani: "Mi sembra difficile. E poi per quale motivo. Non ci credo".

Anche perché questa polemica "non rimetterà in discussione tutto il quadro della compagine. Meloni non riaprirà la trattativa ministeriale. Andrà al Quirinale con la sua lista dei ministri. Quella trattata con Berlusconi, perché è Berlusconi a trattare su questi punti".

giorgia meloni matteo salvini antonio tajani a catania

Quanto al rischio che ora la sua candidatura per la Farnesina sia in salita, il coordinatore Fi ribatte: "Io non ho mai chiesto niente, è inutile agitarsi. Se si pensa che io possa essere utile, allora faccio il ministro. Altrimenti posso anche non fare niente. Non è che debba fare per forza il ministro degli Esteri o comunque il ministro".

VLADIMIR PUTIN SILVIO BERLUSCONI - MEME BY CARLI giorgia meloni matteo salvini antonio tajani a catania 1 berlusconi tajani 8